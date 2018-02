M5S all’attacco in Campania “Da noi competenze, dall’altra parte mogli, figli e amanti come candidati”

🔊 Ascolta questo articolo

Il riferimento indiretto a Piero De Luca, figlio per presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, alla Vessella, moglie di Michele Pisacane ad Agerola, per quanto riguarda il PD, fra Napoli, Salerno , Avellino, Caserta e Benevento, fra centro sinistra e centro destra sono vari i casi condannati dal Movimento Cinque Stelle .

«Non ci proponiamo per vincere un’elezione ma per fare una rivoluzione culturale radicale, per una società meno maschile e individualista»: Roberto Fico lancia le parole d’ordine per la campagna elettorale dopo la presentazione dei candidati nell’uninominale della «società civile» a Napoli e in Campania. L’impegno dei 5 Stelle è dimostrare che gli aspiranti parlamentari sono tutti competenti, e dalla scuola all’ambiente, alla sanità, al diritto per finire al volontariato e all’economia, il Movimento può schierare persone di valore. «Vantiamo persone dal profilo straordinario – dice Valeria Ciarambino – Noi crediamo che la Campania si meriti molto di più del signore delle fritture di pesce, di chi vuole andare in parlamento per avere l’immunità parlamentare essendo imputato per bancarotta fraudolenta, dei figli di, delle mogli di, delle amanti di», come riporta Fulvio Scarlata su Il Mattino.

La star della mattinata è inevitabilmente Alessia D’Alessandro: si aspetta lei per cominciare il meeting e catalizza lei le attenzioni. La consulente di economia di una società che lavora per la Cdu, il partito della Merkel, metà cilentana e metà tedesca, con passo da modella e look molto castigato, si affida a un sorriso capace di conquistare. È, tuttavia, Roberto Fico a dare la linea politica: «Saremo la prima forza politica italiana e i primi a Napoli. Le nostre sono candidature di alto livello. Sono tutti professionisti, hanno messo a disposizione le loro professionalità: non è scontato metterci la faccia». I sondaggi danno in Campania il centrodestra avanti, ma per il parlamentare «il centrodestra per cercare di contrastare il Movimento 5 Stelle ha dovuto fare un’accozzaglia elettorale senza la quale avrebbero già perso. Cercano di mettersi insieme per vincere nei collegi, ma a stento ce la faranno». E se Luigi Di Maio incespica sul tema delle alleanze, Fico ha le idee chiare: «Alleanze con nessuno». Però rassicura sull’unità del Movimento, «faremo campagna elettorale uniti, con Beppe Grillo che farà incursioni quando vorrà, come ha sempre fatto. Il Pd e Forza Italia concentrano molto gli attacchi contro noi 5 Stelle perché hanno interessi convergenti e lo abbiamo visto in questi cinque anni in Parlamento».

Va più a fondo sul livello regionale, invece, Valeria Ciarambino, martellando contro «il signore delle fritture di pesce» cioè Franco Alfieri, «chi vuole andare in parlamento per avere l’immunità parlamentare essendo imputato per bancarotta fraudolenta» riferendosi a Piero De Luca, «i figli di, le mogli di, le amanti di» con un attacco ancora a De Luca e a molte candidate del centrodestra. Dai candidati agli uninominali poche questioni politiche, molto curriculum e temi accuratamente suddivisi a coprire tutti i campi. Ecco Vincenzo Spadafora, «il più giovane presidente dell’Unicef», che racconta il suo percorso da Casoria alle missioni per i bambini di Indonesia, Sierra Leone, Gaza, Libano: «Ma non ho mai dimenticato la mia terra». Rina De Lorenzo, dirigente del sindacato Gilda, non può che parlare di istruzione: «Una scuola abbandonato, maltrattata, mandata in rovina da pseudoriforme». Raffaele Bruno, attore e regista, racconta dell’esperienza di «Delirio creativo» «un collettivo di artisti per incontrare gli ultimi, clochard, migranti, pazienti psichiatrici, detenuti, tossicodipendenti. Un laboratorio teatrale che è luogo dell’anima. Non ci ha mai considerato nessuno, quasi non credevo a quando mi hanno candidato dicendomi: Per noi quello che fai ha un valore».

Sul fronte delle competenze ecco Angela Ianaro, professore di Farmacologia alla Federico Secondo: «Io lotto contro il cancro, ma qui in Italia c’è un cancro morale da estirpare». O ancora Maria Domenica Castellone, ricercatrice del Cnr sempre sull’oncologia. Non meno agguerrito Ugo Grassi, Direttore del dipartimento di Giurisprudenza alla Parthenope: «Assistiamo alla devastazione dell’ordinamento, norme incomprensibili fatte apposta per proteggere interessi occulti, sono il punto di arrivo del voto di scambio». Applauditissimi il geologo Franco Ortolani e Francesco Castiello, docente alla Sapienza di Roma, consigliere la Presidenza del Consiglio: «Dobbiamo combattere il virus del clientelismo che fa violenza alla libertà di pensiero. Quello nostro è un nuovo Risorgimento».

L’obiettivo è vincere «ma non faremo una campagna contro gli altri – conclude Fico – Vogliamo una società diversa. Una scuola in cui l’obiettivo non è la competizione, una società meno individualità, meno maschile, in cui non si primeggia. Una società in cui acqua pubblica, sanità pubblica, trasporti efficienti sia la normalità. Il Movimento non è un partito ma partecipazione ad una cultura per il bene di tutti». Insomma, un ritorno ai valori delle origini in un Movimento che già ha cambiato, in parte, pelle.