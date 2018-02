Comune di Sorrento, occupazioni di suolo pubblico illegittime e la concessione “sub condizione”.

🔊 Ascolta questo articolo

Un ‘altro “artifizio” viene puntualmente proposto dagli Uffici comunali competenti affinché le leggi che regolano tale settore continuino ad essere violate.

Sorrento – Dopo le innumerevoli segnalazioni da parte di cittadini molte sono state, in questi ultimi anni, le occupazioni illegittime di suolo pubblico rilevate dagli Uffici comunali preposti. In vari casi è stato segnalato l’occupazione addirittura con strutture fisse e talvolta finanche in muratura. Vere e proprie anomalie (per usare un eufemismo) che da decenni continuano a verificarsi a danno della comunità. La quale si vede sottratto, in modo perenne, una parte di suolo pubblico a beneficio delle imprese. I cui titolari figurano ormai come dei veri e propri detentori. Grazie alle segnalazioni, dei cittadini stanchi di tale andazzo e raccolte dalle Associazioni contro le illegalità, che gli Uffici comunali competenti hanno messo in campo quei necessari controlli, prima inesistenti, al fine di limitare i tanti illeciti commessi nell’utilizzo degli spazi pubblici concessi ai titolari di attività commerciali. Spesso a seguito di maggiori controlli da parte dell’Ufficio Antiabusivismo, sono venuti fuori illeciti edilizi ,sia sul suolo avuto in concessione che nei locali destinati all’attività commerciale, che secondo norma non avrebbero dovuto permettere il rilascio della concessione per l’occupazione di suolo pubblico. Purtroppo,come spesso capita al Comune di Sorrento, quando nel rispettare le regole la soluzione è a portata di mano, si cerca in qualsiasi modo di schivarla e creare l’opportuno artifizio affinché ciò non avvenga. In modo tale da continuare a navigare nel limbo dell’irregolarità. Nel caso specifico, difronte a palesi illegittimità (e quando la cittadinanza si aspettava che il Dirigente avesse respinto determinate richieste di concessioni di suolo), si è dovuto constatare l’ennesima inerzia da parte degli Uffici comunali. Anzi si è dato l’opportunità a molti imprenditori, pur di aggirare l’ostacolo,e pur sapendo di non poterlo ottenere in maniera favorevole, di chiedere alla Soprintendenza di Napoli il parere paesaggistico per poter ottenere la sanatoria di quanto realizzato abusivamente. Tale iniziativa è stata determinate affinché, il Dirigente delle Attività Produttive del Comune di Sorrento, avvalendosi del parere “sub condizione”, espresso dal responsabile dell’Ufficio Antiabusivismo (da non intendere come “ Nulla Osta” urbanistico), procedesse al rilascio delle concessioni richieste dai titolari interessati. Ovvero di fronte a quelli, che a tutti gli effetti, si presentano come veri e propri abusi edilizi, realizzati tra l’altro sulle aree adiacenti le attività, a causa dei quali non è consentito assolutamente rilasciare o rinnovare la concessione, a Sorrento capita invece che il Dirigente preposto, creando preoccupanti precedenti, si esibisce nel rilasciare ” la Concessione sub condizione”! Ossia in attesa che arrivi il parere paesaggistico della Soprintendenza si permette di continuare ad occupare, con evidenti abusi, il suolo pubblico.

Una prassi, a tutti gli effetti, illegittima, non prevista da nessuna norma di legge ,nè tanto meno dallo stesso Regolamento OSAP (Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche). Dato che la condizione sarebbe che la Soprintendenza riulasciasse un parere paesaggistico favorevole affinchè quello dell’Ufficio Antiabusivismo possa essere preso in considerazione. Pertanto in attesa della rimozione non si dovrebbe concedere l’occupazione del suolo e l’attività andrebbe addirittura interdetta. Insomma di fronte a determinate ed evidenti irregolarità, dall’Ufficio Attività Produttive , nonostante il supporto della Soprintendenza, si continua in modo anomalo a non applicare le regole.

Un comportamento che continua ad alimentare proteste e malumori. Circa il quale,le Associazioni contro le illegalità, in rappresentanza di una gran parte della cittadinanza e di tanti imprenditori onesti e perbene, saranno costretti a rivolgersi ancora una volta all’Autorità Giudiziaria competente . L’augurio, tuttavia sarebbe che ,con l’inizio della prossima stagione turistica, con l’applicazione diretta e concreta delle regole, tale atavica problematica, che continua nonostante tutto ad interessare in maniera preoccupante la nostra città, possa finalmente rientrare . In modo tale che tutti i nostri imprenditori possano affrontare l’ennesima sfida stagionale (che la fortuna di operare su di un territorio splendido e produttivo, continua a proporci) ,senza quelli che a tutti gli effetti appaiono come veri e propri favoritismi.- 03 febbraio 2018 – salvatorecaccaviello.