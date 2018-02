🔊 Ascolta questo articolo

Tari a Maiori in Costa d’ Amalfi , chi ci capisce e bravo . Sul sito non si trova niente. E io pago. Botta e risposta fra minoranza e maggioranza, la Codacons che interviene al fianco dei cittadini martoriati dalle tasse, tutto questo succede in Costiera amalfitana solo a Maiori. Paese che non eccelle per l’attenzione ambientale, di bandiere blu e verdi non ne vediamo sventolare, ma neanche altri riconoscimenti avuti per la differenziata, pur con tutti i loro problemi , dalla vicina Tramonti. L’amministrazione di Antonio Capone ha cambiato un regolamento precedente, sul sito del Comune , dopo una faticosa ricerca troviamo solo degli articoli, ci pare da 41 in poi, mentre sul sito del Ministero delle Finanze niente. Proteste da Via Capitolo, interventi delle opposizioni e della Codacons, repliche stizzite della maggioranza che rinnega ogni errore e rigetta ogni accusa.Ma al di là dei comunicati fumosi questa amministrazione non sa fare una comunicazione intelligibile? Pane al pane e vino al vino. Questo si paga per questo, questo per quest’altro.. no una serie di articoli che al massimo solo un’avvocato può riuscire a capire, mentre sul ministero delle Finanze, che dovrebbe funzionare in base ai dati trasmessi, non c’è nulla. La comunicazione non va fatta dall’alto in basso, ma in maniera diretta, spiegando chiaramente cosa si paga e perchè, non snocciolando dati astratti e astrusi, usando linguaggio forbito e norme codicistiche. Bisogna saper comunicare e comunicare in maniera semplice e diretta non è indice di ignoranza, ma di grande capacità e competenza, perchè solo chi ha grandi capacità rende intelligibile il complesso. Siamo stati allievi del grandissimo professore Abbamonte all’Università di Napoli e per farci capire le complessità del sistema amministrativo ci faceva sedere davanti ad una tazza di caffè e ci propinava il diritto in maniera elementare. Ebbene credo che Abbamonte sia stato il più grande professore di diritto amministrativo della Campania se non d’ Italia. Ci diceva “Il politico per nascondere i suoi errori parla in maniera fumosa, difende il suo operato, usa termini tecnici.. invece il diritto fa parte della vita di tutti i giorni e va spiegato anche alle persone più semplici in maniera semplice e umile”. Semplicità ed umiltà che sembra mancare, allora se l’amministrazione ha ragione lo dimostri prima con la comunicazione, dando i dati e pubblicando sul suo sito in maniera chiara ed intelligibile, Montanelli parlava del linguaggio della “lavandaia” per i giornalisti che non volessero nascondere i giochi del potere. Fate uno schema, un prospetto , non snocciolate dati e comunicati a iosa.