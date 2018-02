Sorrento. Su Real Time tutte pazze per il sorrentino Tonino Schisano

🔊 Ascolta questo articolo

Sorrento. Gabriele Corsi conduce il famoso dating show “Take me Out: esci con me” su Real Time, canale 31 del Digitale Terrestre, in cui, in ogni puntata, un single cerca di fare colpo su 30 donne presenti in studio, attraverso una serie di prove a eliminazione.

Nella puntata del 31 gennaio ad approdare come single protagonista, il sorrentino Tonino Schisano, alto, solare impiegato amministrativo, alla conquista del vero amore. Con la sua spontaneità ha destato l’interesse delle 30 ragazze che lo hanno scelto e confermato.

Tonino conteso tra tante donne ha scelto dopo varie valutazioni la modella Sara Gramaglia. La bella Sara riuscirà a far innamorare il bel Tonino?

QUI per la puntata completa.