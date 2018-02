Cinema Ravello: guarda i film all’Auditorium Niemeyer, una delle sale più belle del mondo

🔊 Ascolta questo articolo

Il Cinema Ravello nell’Auditorium Oscar Niemeyer esordisce questo febbraio con un programma all’insegna del divertimento: alle 18:30 per i più piccoli le avventure animate di Bigfoot Junior, alle 21:00 risate incontenibili con Finalmente sposi del duo Enzo & Monica degli Arteteca diretti magistralmente da Lello Arena. Il Cinema Ravello verrà ospitato in una delle sale più belle al mondo per location, ma anche per un impianto video all’avanguardia con proiettore 4k e un’acustica tra le migliori al mondo, uno s chermo maxi da 100 mq in una sala con 400 posti numerati, senza contare la comodità di un parcheggio coperto convenzionato.