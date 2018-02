Velina di Castel Nuovo Cilento. Emorragia, 42enne muore in ospedale. La famiglia sporge denuncia. Sequestrata la salma

🔊 Ascolta questo articolo

Era arrivato al San Luca una settimana fa con una grave emorragia, ieri mattina è deceduto nel reparto di chirurgia generale. La salma di Angelo Panarese, 42enne di Velina di Castel Nuovo Cilento, è sotto sequestro. I familiari hanno presentato denuncia. Vogliono capire perché Angelo è morto. «Non riusciamo a crederci – ribadiscono – vogliamo sapere se ci sono state anomalie durante il ricovero che lo abbiano potuto portare al decesso». Il 42enne venerdì scorso ha iniziato ad accusare forti dolori al basso ventre. Stava male. Si è deciso a far ricorso alle cure dei sanitari dell’ospedale San Luca quando si è reso conto di perdere sangue dal retto. Giunto in ospedale dopo i controlli di rito è stato subito ricoverato nel reparto di chirurgia generale dove è rimasto fino a ieri mattina quando le sue condizioni di salute sono precipitate fino al tragico epilogo. Sconvolti ed increduli per la morte del 42enne i familiari hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Vogliono che venga fatta piena luce su una morte al momento inspiegabile. Secondo quanto riferito dai familiari nella denuncia fatta ai carabinieri della stazione di Vallo, diretta dal maresciallo Sergi e dal capitano Malgieri, ieri mattina l’uomo avrebbe dovuto eseguire una colonoscopia. Lo stavano preparando al delicato esame quando è improvvisamente deceduto nel letto del reparto. I familiari nella denuncia hanno chiesto il sequestro della cartella clinica e di tutta la documentazione sanitaria relativa al ricovero. Vogliono sapere perché Angelo è deceduto ed escludere eventuali responsabilità. La salma è stata posta sotto sequestro. Si trova nella sala mortuaria del San Luca in attesa dell’esame autoptico chiesto dai familiari. La notizia ha sconvolto la comunità di Velina dove Angelo era conosciuto da tutti. Un ragazzo perbene, lavorava con il cognato. Non aveva mai avuto particolari problemi di salute. I familiari vogliono sapere che cosa è accaduto nell’ultima settimana e se è stato fatto il possibile per salvare la vita al 42enne. (Carmela Santi – Il Mattino)