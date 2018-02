Nocera Inferiore. Donna malata punge giovani passanti con una spilla da balia. Fermata dai carabinieri

🔊 Ascolta questo articolo

Le sue vittime sono giovani donne. Le colpisce sulle braccia, pungendole con la punta di una spilla da balia. Nelle ultime 24 ore è entrata in azione due volte a Nocera Inferiore. La donna l’altra sera è stata fermata dai carabinieri. Era stata dimessa dall’ospedale da pochi giorni. Era stata sottoposta all’ennesime Tso, il trattamento sanitario obbligatorio, il terzo in pochi mesi. Armata della spilla, nascosta sotto un indumento appoggiato a un braccio, ha punto in due diverse occasioni altrettante ragazze mentre passeggiavano. Poi ha proseguito per la sua strada come se nulla fosse successo. Una delle vittime, terrorizzata, ha chiesto l’aiuto dei passanti e poi dei genitori che l’hanno accompagnata in ospedale per sottoporsi ad analisi e controlli per verificare eventuali infezioni. Qui ha raccontato quanto successo presentando una denuncia ai carabinieri che poco dopo hanno individuato la donna che non è nuova a questi gesti. La scorsa estate, infatti, aveva colpito più volte creando paura tra i passanti, soprattutto tra le ragazze che sembrano essere i suoi bersagli preferiti. Non sembrano esserci particolari motivazioni dietro al gesto. Era stata sempre lei che due mesi fa a Pagani, dopo un alterco con il gestore di un distributore di carburanti, diede fuoco con dell’alcol ad una pompa erogatrice dell’impianto rischiando di provocare un’esplosione. Le fiamme furono domate dai vigili del fuoco che intervennero immediatamente dopo l’allarme. La donna riuscì a far perdere le proprie tracce ma fu identificata grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. Un anno fa, invece, se la prese con diverse automobili che erano parcheggiate all’esterno della stazione ferroviaria di Nocera Inferiore, vandalizzandole. Alcune vetture furono rigate lungo le fiancate, ad altre furono danneggiati gli pneumatici. Il mistero durò alcune settimane finché non fu sorpresa in flagranza. (Nello Ferrigno – Il Mattino)