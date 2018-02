Salerno. Sprint aeroporto arrivano gli aerei da Capodichino. Voli civili, prima tranche da Napoli a Salerno

🔊 Ascolta questo articolo

Una prima tranche di trasferimento del traffico civile da Napoli a Salerno. Inizia così l’integrazione che vedrà protagonisti gli aeroporti di Capodichino e il Costa d’Amalfi, e che prevedrà l’arrivo nei cieli salernitani del segmento dei voli di aviazione civile attualmente programmati a Napoli e che saranno «dirottati» presso l’aerostazione locale già da quest’anno. In attesa dell’avvio dei lavori per la pista che consentirà, poi, anche il trasferimento di altri segmenti di attività dello scalo, nel settore prettamente commerciale. È un cammino che procede spedito quello che, entro pochi mesi, porterà all’inclusione della società che gestisce lo scalo salernitano all’interno di Gesac. Come confermato ieri dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio, presente a Napoli per i lavori al molo Beverello. «Sull’aeroporto di Pontecagnano e la sua integrazione con Capodichino – ha detto Delrio – stiamo andando avanti, i soldi già ci sono. Sono felice che sia passata la filosofia che il segreto per far funzionare le cose non è la competizione ma la cooperazione. Sono in contatto continuo con il governatore De Luca. Abbiamo promosso reti aeroportuali regionali in tutta Italia perché dalle reti aeroportuali arrivano più benefici per il territorio. Aspettiamo che il Mef dia risposte definitive». In attesa delle risposte citate dal ministro delle Infrastrutture, a livello locale continua l’iter per la fusione di Gesac e Aeroporto di Salerno spa. A fine gennaio, infatti, proprio il presidente della giunta regionale, Vincenzo De Luca, ha firmato un decreto specifico sull’aeroporto di Salerno, nel quale viene innanzitutto confermata la sottoscrizione di quote del capitale sociale del consorzio aeroporto per un valore complessivo superiore al milione e 400mila euro. Fondi questi che, assieme a quelli della Regione Basilicata, risultano essere quanto mai importanti per l’avvio del piano di risanamento-integrazione con Gesac, che dovrà essere terminato entro giugno di quest’anno. Nello stesso decreto a firma di De Luca si ripercorre quello che è stato il recente passato del Costa d’Amalfi e gli step della procedura di fusione societaria tra Gesac e Aeroporto di Salerno spa. «All’esito delle relazioni conclusive dei lavori dei Gruppi Tecnico e Giuridico previsti dal Protocollo d’Intesa – si legge nel testo – la società Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi SpA ha provveduto lo scorso 15 dicembre all’approvazione del piano industriale integrato richiesto da Enac, nonché, in data 18 dicembre, alla sottoscrizione con GE.S.A.C. SpA dell’accordo di collaborazione, attuativo del protocollo d’Intesa, finalizzato a disciplinare le modalità ed i termini di svolgimento della collaborazione, a definire le modalità operative con cui intendono procedere nello svolgimento delle attività previste dal protocollo d’intesa ed a regolare i diritti e gli obblighi che dallo stesso scaturiscono, al fine di assicurare un’efficace e tempestiva realizzazione del progetto». Il Consiglio di Amministrazione di GE.S.A.C. SpA nella seduta del 16 dicembre «ha approvato il piano industriale integrato necessario alla presentazione della istanza di integrazione della domanda di concessione della gestione totale dell’aeroporto di Salerno-Pontecagnano e della istanza di rete aeroportuale campana – continua il decreto – e la società Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi SpA ha provveduto in data 16 gennaio a presentare all’Enac l’integrazione alla richiesta a suo tempo presentata ai fini del rilascio del Decreto Interministeriale per la gestione totale dell’Aeroporto di Salerno». Vicenda sulla quale ancora oggi non si è arrivati ad una conclusione, visti i punti interrogativi messi, all’epoca, dal ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla solidità economica della società di gestione dello scalo salernitano. (Diletta Turco – Il Mattino)