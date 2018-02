Vico Equense. Trail Campania 2018, domani pomeriggio la presentazione dell’ottava edizione

Tweet on Twitter

Share on Facebook

🔊 Ascolta questo articolo

Vico Equense. Domani, sabato 3 febbraio 2018, ore 17.30, nella sala delle colonne della Santissima Trinità e Paradiso, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’ottava edizione del circuito Trail Campania, organizzato dalla società sportiva Aequa Running di Vico Equense, presieduta da Michele Volpe.

Alla presentazione interverranno il Sindaco Andrea Buonocore, l’Assessore allo sport Lucia Vanacore, i responsabili organizzativi delle varie tappe e gli Amministratori degli enti locali interessati. Il Trail running è una variante della corsa che differisce da quella su strada e pista, perché si svolge su percorsi normalmente utilizzati per l’escursionismo, in particolare in montagna con continui cambiamenti di percorso (salite, discese, scalini, rivoli d’acqua, passaggi su rocce a strapiombo ecc.).

Negli ultimi anni sempre più persone si sono avvicinate a questo sport e il panorama delle competizioni nazionali e internazionali si è notevolmente ampliato. 16 le tappe previste per questa sesta edizione. Si parte il 25 febbraio con Ravello, in seguito Positano e Amalfi.

La corsa in alta quota, o skyrunning, è sicuramente uno degli sport più affascinanti e duri: la naturale fatica della corsa di lunga durata, a livello anche di maratona, si somma con la quota, con i forti dislivelli, con le avverse condizioni climatiche, con i pericoli tipici della montagna, in un “mix” che mette a dura prova il fisico e la psiche degli atleti, anche i più preparati.

Al termine della presentazione degustazione di prodotti locali organizzata dallo Chef Andrea Ruggiero, appassionato di trail.