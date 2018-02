Torre del Greco. Famiglia di 5 persone occupa da dicembre l’ex biglietteria della stazione. Ora avranno acqua e luce

🔊 Ascolta questo articolo

Torre del Greco. Da settimane vivono in cinque, con due minori, nell’ex biglietteria della stazione Via del Monte della Circumvesuviana. L’hanno occupata abusivamente a metà dicembre il 45enne Fausto Caruso e sua moglie 39enne Antonella Bitonnese, disoccupati e con tre figli maschi di 20,15 e 10 anni perché erano stati sfrattati dalla piccola casa in via Lava Troia a causa di fitti arretrati. Già da un po’ vivevano senza luce nei 40 metri quadri dei locali della stazione, di proprietà dell’Eav bus che, su segnalazione dei vigili alla guida del comandante Salvatore Visone, ha sporto contro di loro denuncia alla Procura della Repubblica. Da ieri sono anche senza acqua e, sebbene consapevoli di aver commesso un reato, hanno lanciato un disperato appello affinché il Comune provvedesse a riconoscergli al più presto la residenza in via Sotto i Camaldoli (dove sono i locali della Circum) per poter provvedere almeno ad allacciare le utenze necessarie. E sebbene legalmente non sia concesso riconoscere la residenza ad occupanti abusivi, la buona notizia per la famiglia Caruso è arrivata nella serata di ieri dal dirigente delle Politiche Sociali del Comune, Raffaele Scognamiglio. «Nei prossimi giorni il commissario prefettizio Giacomo Barbato firmerà un’ordinanza in deroga al divieto di residenza e allaccio delle utenze per occupanti abusivi. Si tratta di famiglia meritevole di attenzione, perché con due minori». Un piccolo traguardo per una delle tante storie di miseria, figlia della crisi economica, che però non può dirsi conclusa a lieto fine, perché le condizioni della famiglia restano disagiate finché non si trova una sistemazione più dignitosa. «Ho sempre fatto l’imbianchino – ha raccontato Fausto – mia moglie è casalinga e i due minori vanno a scuola, mentre il primo lavora saltuariamente. Il dramma è cominciato nel 2012 quando mi hanno licenziato e da allora faccio piccoli lavoretti che non mi consentono nemmeno di portare il piatto a tavola. Siamo persone oneste, sono arrivato all’occupazione abusiva dello stabile per disperazione». Nei 40 metri quadri dei locali della stazione, ex biglietteria e sala d’attesa, la famiglia vive con pochi pezzi d’arredo: una rete matrimoniale con materasso, un letto a castello e una brandina pieghevole. C’è solo un cucinino, senza nemmeno il lavello e gli indumenti sono piegati sulle sedie perché manca l’armadio. «Mangiamo alla luce della candela – ha proseguito – da settimane. Finché c’era l’acqua potevamo mangiare la pasta, le uova sode. Adesso nemmeno quello: andiamo avanti a scatolette». La famiglia Caruso riceve il pacco per i poveri dalla parrocchia del Preziosissimo Sangue e a volte qualche familiare provvede a procurargli del cibo. «Ci sono giorni in cui non metto nulla a tavola – ha spiegato – e i miei figli, soprattutto il piccolo, mi guardano. Cosa gli dico? Pazienza figlio mio. Potrei fare come fanno molti altri: spacciare la droga o fare le rapine. Ma non voglio che i miei figli mi vedano in carcere. Disperato sì, ma a testa alta». «Fin da subito ho prestato attenzione alla storia di questa famiglia – ha detto il dirigente delle Politiche Sociali, Raffaele Scognamiglio – perché sono persone oneste e poi c’è il problema dei minori. Ci atterremo ad una nuova norma introdotta nel 2017 che prevede la deroga al divieto di residenza e allaccio utenze in caso di occupazione abusiva. Ci sono delle eccezioni e questa famiglia rientra in queste». «L’allaccio delle utenze – ha concluso Fausto Caruso – ci concederà un po’ di dignità. Ma faccio appello a qualcuno che possa offrirmi un lavoro, per portare via i miei figli da quella fredda stazione». (Francesca Mari – Il Mattino)