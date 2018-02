Sorrento, ristorante “100 grammi”: una scoperta sorprendente! – FOTO

Tweet on Twitter

Durante uno dei nostri “tour degustativi” che siamo soliti fare abbiamo fatto una piacevole scoperta a Sorrento. Siamo stati, infatti, al ristorante “100 grammi“. Un locale che offre un menù strettamente legato alla cucina tradizionale mediterranea, e che punta alla varietà e al servizio amichevole al massimo. Quando si entra si ha subito l’impressione di trovarsi a proprio agio, con un arredamento minimal, ma elegante allo stesso tempo. I ragazzi mettono subito i clienti a loro agio, grazie anche alla sapienza di Anna, che coordina il tutto e ci dice: “E’ come se fossa la cucina di casa mia”. Ed effettivamente è così. I piatti, tutti ottimi, cucinati dallo chef Luigi Palumbo fanno quasi tornare bambini: zuppe straordinarie e piatti tipici di una tradizione che sembra alle volte persa, ma non lo è. Determinante anche il contributo di Giuseppe Del Sorbo. Vengono garantiti anche piatti per vegani, all’occorrenza.

“100 grammi” si trova in via Nizza, 45!