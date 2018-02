Torre Annunziata. Sconcertante scoperta: proiettile inesploso nel campetto dei Salesiani. Si indaga tra i frequentatori

🔊 Ascolta questo articolo

Un proiettile inesploso abbandonato sull’asfalto dell’oratorio. Un altro piccolo e preoccupante allarme che arriva dalla zona sud di Torre Annunziata. Non è un avvertimento, ma il segnale di quel disagio che più volte viene raccontato nei quartieri difficili della città. I ragazzini del rione continuano a girare con pistole e – in questo caso – proiettili in tasca. E si tratta di armi e munizioni vere. «Probabilmente l’ha perso un ragazzino, senza neanche accorgersene» dice laconico don Antonio Carbone, rettore della struttura dei Salesiani di Torre Annunziata, che mercoledì sera ha ritrovato insieme con altri volontari quel proiettile e ha immediatamente avvisato i carabinieri. Sul posto gli uomini della compagnia oplontina, diretti dal maggiore Luigi Coppola, hanno repertato il proiettile calibro 38 special, per una pistola a tamburo. Impossibile capire chi possa averlo perso: le impronte di chi ha trovato la munizione hanno cancellato quelle del proprietario. Però, purtroppo, c’è una certezza: si tratta di un ragazzino, molto probabilmente di un minorenne, uno dei frequentatori della struttura dei Salesiani. «In questi giorni – spiega don Antonio – l’oratorio è stato affollatissimo. Erano in corso i festeggiamenti per San Giovanni Bosco e alla fine di una delle serate con tanti giovani abbiamo ritrovato quel proiettile». Il colpo era inesploso, quindi non è uscito da un’arma. Era abbandonato a terra, vicino al campo di pallavolo, sul suolo calpestato da oltre un centinaio di ragazzini fino a pochi minuti prima. «Molti hanno lasciato i giubbotti a terra nel cortile per giocare al pallone – racconta il sacerdote – e probabilmente è caduto dalla tasca di qualcuno. Purtroppo la nostra opera di educazione è difficile, ma non ci arrendiamo e non ci fermiamo. Noi qui all’oratorio continueremo a evitare di fare distinzioni tra bravi ragazzi e baby-gang, tra buoni e cattivi, e tratteremo allo stesso modo tutti i nostri giovani, provando a far capire a tutti cosa è giusto e cosa è sbagliato». Tra quei campetti, in quei locali, sotto la guida dei Salesiani, si incrociano tante storie di ragazzi difficili. Molti figli di detenuti, molti giovani cresciuti a pane e camorra provano a ripartire anche grazie al gruppo di don Antonio. Qualcuno ce la fa, studia, trova un lavoro. Altri purtroppo lasciano la scuola, trovano difficoltà a cercare un’occupazione e, ancora ragazzini, vengono tirati dentro a un sistema che è più forte di loro, fatto di falsi miti e carcere. Tre mesi fa un 18enne – che faceva parte di una gang di disturbatori allontanata dall’oratorio – era stato arrestato proprio all’esterno del cancello della struttura di via Margherita di Savoia. Ritenuto uno dei «ragazzi terribili» del quartiere, aveva chiesto incessantemente per ore – urlando – di poter entrare nella struttura, fino all’arrivo della polizia. A quel punto aggredì i poliziotti che lo arrestarono. (Dario Sautto – Il Mattino)