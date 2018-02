Vico Equense. Elezioni Politiche 4 marzo: delimitati gli spazi per l’affissione dei manifesti elettorali

🔊 Ascolta questo articolo

Vico Equense. In vista delle elezioni politiche nazionali del prossimo 4 marzo per il rinnovo del Parlamento con il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati, la Giunta comunale ha provveduto (come previsto dalla legge n. 212 del 4 aprile 1956 e successive modifiche) alla determinazione e delimitazione degli spazi destinati alle affissioni della propaganda diretta.

All’interno del territorio comunale saranno complessivamente 6 gli spazi, composti da tabelloni e riquadri, destinati all’affissione di stampati e manifesti di propaganda elettorale. All’interno dei tabelloni saranno concessi spazi delle dimensioni di 2 metri di altezza per 1 metro di base ai partiti e gruppi politici partecipanti per la quota proporzionale e di un metro di altezza per 1 metro di base ai candidati ai collegi uninominali.

L’assegnazione degli spazi di propaganda elettorale sarà rinviata ad un ulteriore provvedimento, a seguito della comunicazione da parte della Prefettura dei candidati e dei partiti e gruppi politici definitivamente ammessi.

Spazi elettorali

1. Vico Centro – Bonea (Piazza Marconi, in caso di spazio insufficiente anche via Filangieri muro Circumvesuviana)

2. Massaquano – Sant’Andrea (Via Raffaele Bosco, altezza civico 292)

3. Moiano-Ticciano-Preazzano (Via Raffaele Bosco, di fronte caseificio Verde Fattoria)

4. Arola-Fornacelle (Via raffaele Bosco, altezza numero civico 841, in caso di spazio insufficiente anche via R. Bosco civico 869-875)

5. Montechiaro (Via Cappella del Monte – Piazza G. Battista della Porta)

6. Seiano (Corso Caulino, muro di cinta Moon Valley).