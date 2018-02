🔊 Ascolta questo articolo

Sant’Agnello , stop del Tar al parcheggio di Via Iommella denunciato dal WWF . A stabilirlo La sentenza numero numero 667/2018, emessa in relazione ad una vicenda analoga a quella santanellese verificatasi a Lettere sui Monti Lattari, chiarisce in maniera definitiva che nelle zone 2 del PUT non è possibile costruire box interrati, questo a prescindere da eventuali previsioni favorevoli da parte de del PRG che in ogni caso va disapplicato. Ed è questo il caso anche in Penisola Sorrentina nel comune guidato da Piergiorgio Sagristani sulla costa di Sorrento come riferisce il responsabile locale di Terre del Tirreno della sezione del WWF Claudio d’Esposito.