Argosid internet a 100 mega e oltre a Vico Equense, perchè non farlo anche a Positano?. A Moiano e Santa Maria di Castello di Vico Equense sulla penisola sorrentina arrivano all’internet veloce grazie ad Argosid. Perchè non farlo anche a Positano in Costiera amalfitana? Dalla costa di Sorrento a quella di Sorrento, le zone turistiche più famose e rinomate della Campania, fra le più belle d’ Italia e del Mondo, dovrebbero avere la possibilità di superare il “digital divide” con altre zone turistiche internazionali. Oggi tutto si basa sulla rete, nel web si fanno le transazioni e prenotazioni online, ma se internet non c’è a una velocità consistente diventa tutto più difficile, il responsabile ed esperto nel settore Palomba, ci ha riferito che sono in grado di poter far arrivare internet nello stesso modo a Positano con una linea che parte da Santa Maria del Castello, ed è quello che ci auspichiamo tutti, anche perchè si è parlato di Positano come un paese digitale, con free internet nelle piazze, invece siamo ancora dietro, tanto e non possiamo permettercelo.