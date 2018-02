Elena Foresta della Laborart di Gragnano nel film Tv “In punta di piedi” 

🔊 Ascolta questo articolo

Giovani talenti crescono. È il caso di Elena Foresta che fa il suo esordio nel mondo della cinematografia in veste di coprotagonista nel nuovo film tv “In punta di piedi” di Alessandro D’Alatri, in onda su Raiuno lunedì 5 febbraio alle ore 21.00.

Elena Foresta (di anni 12) è una delle allieve della Laborart di Gragnano, la scuola di danza e recitazione della provincia di Napoli che offre ai giovani la possibilità di farsi strada nel mondo del cinema, del teatro e della televisione. Dalla scuola (oltre alla Foresta) sono state selezionate per la pellicola di D’Alatri altre 8 bambine, su 14 presenti nel corpo di ballo del film.

Nello specifico troviamo la succitata Elena Foresta (attrice, ballerina), Dominque Donnarumma (attrice, ballerina), Valentina Varone (attrice, ballerina), Sara Celotto (ballerina), Irene Raimo (ballerina), Martina Alfano (ballerina), Miriam Raffone (ballerina), Annachiara e Federica Maresca (ballerine).

La giovanissima attrice e ballerina Elena Foresta sarà, dal prossimo 20 febbraio, anche nella seconda stagione della fiction di Raiuno “È Arrivata la Felicità”.

Della sua esperienza sul set del film di D’Alatri, Elena racconta: «Da cinque anni frequento la scuola Laborart di Gragnano, città in cui vivo, dove seguo corsi di danza e di recitazione. Nel film interpreto Lucia, l’amica del cuore di Angela, interpretata da Giorgia Agata. Quando mi sono presentata a Napoli per il provino ero super eccitata e volevo dare il meglio, perché la danza e la recitazione sono le mie più grandi passioni. Per questa grande occasione ringrazio il regista Alessandro D’Alatri per avermi dato questa opportunità. Per me è stata davvero una bellissima esperienza, perché la mia non è una semplice comparsa ma un ruolo da coprotagonista. Molto spesso penso che se non avessi fatto recitazione, oggi non mi troverei a vivere questo momento magico. La felicità che provo è immensa e non si può descrivere»

“In Punta di piedi”. Scritto da Francesco Corona, Maura Nuccetelli, Raffaele Verzillo e diretto da Alessandro D’Alatri – con la colonna sonora scritta dal compositore Marco Zurzolo – “In punta di piedi” è un film tv anticamorra tutto al femminile. Angela (Giorgia Agata) vive a Napoli e suo padre Vincenzo (Marco Palvetti) è un camorrista. Grazie alla sua migliore amica Lucia (Elena Foresta), la piccola Angela scopre il mondo della danza classica e inizia a sognare di diventare una ballerina professionista. La situazione familiare non rende facile il suo percorso artistico. Per ritorsioni contro suo padre, Angela rischia di morire ogni volta che esce di casa.

Grazie alla sua migliore amica Lucia, al coraggio dell’insegnante di danza Lorenza (Bianca Guaccero) e all’amore e alla determinazione di sua madre Nunzia (Cristiana Dell’Anna), Angela riuscirà a diventare una famosa étoile lontana dal mondo della malavita.

Laborart. La scuola di danza e recitazione Laborart nasce nel 1987 da un’idea di Imma Cuomo in collaborazione con l’insegnante Rosaria Cannavale. La scuola di Gragnano (Napoli) si avvale della continua collaborazione di validi insegnanti quali Francesca Rapicano, Guy De Bock, ed innumerevoli interventi di professionisti nel corso dell’anno. Laborart promuove le attività della danza nelle varie tecniche e discipline in modo professionale e qualificato, nell’ottica della continua crescita professionale dei giovani allievi. Nel corso degli anni si sente l’esigenza di ampliare le conoscenze degli allievi ed è così che oltre alla danza classica, passo a due, modern jazz, contemporaneo, hip hop, nascono i corsi di dizione, recitazione teatrale e cinematografica, movimento scenico, preparazione casting televisivi e cinematografici, proponendo l’arte a 360 gradi. Gli allievi di cinematografia sono seguiti e rappresentati dall’agenzie di Paola Dragone di Roma e della PM5 Talent di Giuseppe Mastrocinque di Napoli, mentre i corsi di recitazione e cinematografia sono a cura di Giuseppe Mastrocinque e Domenico Orsini. Tra gli ultimi progetti televisivi a cui gli allievi della scuola hanno prese parte sono: “Sirene”, “I Peggiori”, “Gomorra – La serie”, “Rocco Chinnici”.