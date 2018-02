🔊 Ascolta questo articolo

Vico Equense senza telefoni, la replica di Argosid “Ecco come stanno le cose” . La società di Piano di Sorrento, che opera in Campania e in Italia, ha risposto all’articolo di Enrico Di Palma, il nostro giornalista ha avuto il merito di sollevare la questione, sulla quale Positanonews sta intervenendo, sulla base di fonti sulla vicenda, ora interviene il diretto interessato che ci svela tutti i particolari.

Gentile Sig. Di Palma Enrico,

lo scrivente è Umberto Palomba, Responsabile del progetto BLINK (Broadband Linked Infrastructure

Network Keystone) di Argosid Network srl.

Sebbene, a prima vista, le informazioni fornite nell’articolo sembrerebbero basate su una approfondita

ricerca, va, invece, rilevato che diverse sono inesatte e/o incomplete. Inoltre sono stati mischiati diversi

argomenti, anche temporalmente, non in diretta relazione tra loro ottenendo, come effetto, una visione

distorta del tutto.

Ma andiamo con ordine: Argosid Network srl, nata nel 2010 da persone operanti nel settore delle

telecomunicazioni dal lontano 1987, è un operatore di telecomunicazioni con licenza nazionale di fonia e

di reti e sottoreti. Risulta, pertanto, non solo non corretta la definizione di “ditta locale” ma,

all’apparenza, addirittura faziosa.

Nell’aprile 2010, Argosid Network e Digitel Italia sottoscrivono un accordo per l’installazione e la

manutenzione di apparati DSLAM in colocazione nelle centrali Telecom Italia ubicate in via Nicotera e in via

Cirignano. Per quanti non fossero addentro al linguaggio delle telecomunicazioni, l’accordo implicava che la

Digitel installasse nuovi apparati nelle centrali Telecom che, collegati ai doppini in rame esistenti,

garantissero la fornitura di servizi dati (adsl) e voce. In gergo tecnico: ULL (Unbundling Local Loop) o, in

italiano, il famoso “ultimo miglio”. Tuttavia, come molti cittadini ricorderanno, per la scarsa qualità

dell’infrastruttura esistente, i servizi erogati risultarono meno che scadenti. Per porre rimedio e non

abbandonare il progetto anti digital divide messo in campo, Argosid decise di dotarsi di una propria

infrastruttura in fibra ottica e, nel maggio 2012, sottoscrisse con il Comune di Vico Equense una

convenzione onerosa per l’utilizzo di cavidotti, cavedi e quant’altro necessario alla posa di fibra ottica.

Trattandosi di documenti pubblici, sono certo che non sarà sfuggito all’autore dell’articolo il fatto che tale

convenzione prevede, a carico di Argosid, un onere di euro #24,00# (ventiquattro/00) al metro a ristoro dei

costi sostenuti dal Comune per la posa dei cavidotti “utilizzando gli scavi in atto per la metanizzazione del

territorio”.

Nel 2013, accertata l’impossibilità di poter erogare servizi di qualità attraverso il meccanismo dell’ULL,

l’accordo tra Argosid e Digitel viene rescisso con l’obiettivo di migrare tutti i servizi sull’infrastruttura in

fibra ottica di proprietà di Argosid Network srl. La dismissione delle centrali, pertanto, sarebbe avvenuta

gradualmente man mano che le utenze venivano raggiunte dalla fibra ottica. Una volta private dei servizi

attivi, era ed è nella facoltà di Digitel, proprietaria degli apparati, mantenerli in funzione o disattivarli

definitivamente.

Cosa questa che, comunque, non è attinente al problema che si è presentato nello scorso mese di

novembre.

Prima, tuttavia, di affrontare la questione, è utile dare qualche informazione sulle possibili modalità

previste dalla legislazione vigente per l’erogazione di servizi nel campo delle telecomunicazioni. Esistono,

infatti, diversi meccanismi di erogazione del servizio quando “si cambia operatore”. Vediamoli nel dettaglio:

– modalità CS o CPS (acronimi di Code Sharing e Code Pre Sharing): questa modalità non è più molto

in voga ma è ancora utilizzata. In pratica, quando si effettua una chiamata, prima di digitare il

numero dell’utente a cui ci si vuole collegare, bisogna digitare il codice dell’operatore di riferimento

(CS). In questo caso, si paga il canone per il servizio ad un operatore ed il costo della chiamata ad un

altro operatore. Nel caso del CPS il codice dell’operatore viene aggiunto automaticamente al

numero chiamato. Diversi gestori multiservizi ricorrono a questa modalità;

– Modalità WLR (acronimo di Wholesale Line Rental): come recita la traduzione, trattasi di linee

fittate all’ingrosso. Tecnicamente vengono utilizzati lo stesso doppino e gli stessi apparati di

centrale. L’unica cosa che cambia è il nome del gestore che eroga il servizio. Grazie all’accesso a

condizioni economiche più vantaggiose, è possibile offrire all’utenza condizioni economiche

migliorative. Va ribadito che, con questa modalità, l’utente non ricava alcun beneficio tecnico;

– Modalità ULL (acronimo di Unbundling Local Loop): modalità di cui abbiamo parlato in precedenza.

Si differenzia dal WLR in quanto, pur utilizzando lo stesso doppino di rame, questo viene attestato

ad apparati diversi in centrale;

A queste modalità “amministrative” vanno aggiunte alcune modalità tecniche:

– Linea RTG (acronimo di Rete Telefonica Generale): è la tradizionale linea in rame così come la

conosciamo tutti. Per poter funzionare, ha bisogno di essere alimentata a 48volt. Viene terminata a

mezzo di una borchia ed è in grado, sfruttando un apposito filtraggio, di fornire il classico servizio

adsl;

– Linea ISDN (acronimo di Integrated Services Digital Network): consente di trasmettere

contemporaneamente, su doppino di rame, fonia su più canali (sia mononumero che multinumero)

fino ad un massimo di 8. Necessita di essere terminata con una borchia attiva (NT1, NT1plus) ma,

causa l’utilizzo delle diverse frequenze per l’uso di più canali fonia, non consente l’attivazione sullo

stesso doppino del servizio dati che, pertanto, può essere attivato solo mediante un altro doppino.

La linea ISDN è alimentata a 110 volt. La borchia attiva ha una funzione di

modulazione/demodulazione del segnale che trasforma il segnale analogico (voce) in segnale

digitale (pacchetti dati). Viene terminata in centrale su un apparato che svolge la funzione inversa

(modulazione/demodulazione)

– Linea VoIP (acronimo di Voice over Internet Protocol): in termini pratici, una linea VoIP non si

discosta molto da una linea ISDN trattandosi di una linea digitale. La differenza sostanziale consiste

nello sfruttare la presenza di una linea dati (quindi il MOdulatore/DEModulatore) e inviare/ricevere

i pacchetti mediante l’accesso ad Internet. Per le sue caratteristiche, questo tipo di linea è tanto più

affidabile quanto più è stabile il servizio dati su cui viene veicolata.

Chiariamo, inoltre, come una chiamata arriva a destinazione: l’utente A decide di chiamare l’utente B, suo

vicino di casa. Nell’immaginario collettivo la chiamata va direttamente dal punto A al punto B. In realtà il

tutto è molto più complesso ma ha una sua logica: la chiamata viene inviata in centrale dove apparati

appositi indicano il percorso da seguire verso altri apparati e così via fino a destinazione. Evitando di

addentrarsi in spiegazioni eccessivamente tecniche e poco comprensibili ai non addetti, immaginiamo che i

cavi telefonici siano come tubi in grado di portare acqua e che questi tubi siano costituiti da più sezioni,

ognuna di proprietà di un gestore. Così la chiamata dall’utente A all’utente B la si può immaginare in questo

modo: A-c-d-e-f-B in cui c-d-e-f sono pezzi di tubo appartenenti a gestori diversi. Appare evidente che, se

viene eliminata una porzione di tubo (esempio: A-c-d- -f-B) senza sostituirla, la chiamata non arriva a

destinazione. Analogamente può accadere per la chiamata che dall’utente B va all’utente A anche se il

percorso risultasse diverso (esempio: B-g-h-e-m-A). Mancando la parte “e” (B-g-h- -m-A) anche in questo

caso la chiamata non andrebbe a buon fine.

Queste spiegazioni si sono rese necessarie per far comprendere bene cosa è realmente accaduto e perché

le informazioni riportate nell’articolo non sono né complete né del tutto veritiere.

Veniamo al problema verificatosi nello scorso mese di novembre: TIM, per motivi apparentemente

economici ma che sono ancora tutti da verificare (e dovrà esprimersi la magistratura ordinaria in merito),

decide di interrompere i flussi di interconnessione che la collegano con Digitel (tanto per richiamare quanto

scritto sopra, il famoso pezzo “e” del tubo). È facile immaginare che tutti i clienti (circa 60000) direttamente

connessi a Digitel e/o a suoi Reseller, in WLR,ULL, etc., siano andati in disservizio, ed è anche vero. Solo che

la faccenda è più complicata. Infatti, le utenze coinvolte sono risultate circa 200000 su tutto il territorio

nazionale ed il motivo è semplice: anche gli apparati di Digitel venivano utilizzati per instradare le chiamate.

Non essendo più raggiungibili quegli apparati ecco che i clienti disserviti risultavano essere molti di più

dell’immaginato. La parte comica, se non fosse tragica per gli utenti disserviti, è che anche utenze afferenti

a TIM oltre che ad altri Operatori sono rimaste coinvolte. Utenze che, in parte, risultano ancora oggi

disservite.

Premesso che tutto questo poteva essere evitato semplicemente con il rispetto delle norme in vigore da

parte dell’Operatore Digitel (il cui AD dovrà, probabilmente, rispondere del reato penale di interruzione di

pubblico servizio), va detto che l’unica soluzione effettivamente valida per risolvere il problema in breve

tempo sarebbe stata quella di imporre in capo a TIM, da parte di AGCom, l’obbligo del ripristino immediato

dei servizi almeno per un periodo limitato di tempo. Per motivi legali oltre che tecnici, non è, però, stato

possibile assumere questa decisione e il ripristino dei servizi è slittato alla prima metà di dicembre.

Il coinvolgimento di Argosid Network. Differentemente da quanto asserito dall’autore dell’articolo (e per

nostra fortuna aggiungo io), il numero di utenze contrattualizzate con Argosid e coinvolte nel problema

sono risultate meno di 100 e solo per la parte attinente la fonia (alcuni in ricezione e alcune in trasmissione)

mentre le altre utenze e tutte le utenze dati hanno continuato regolarmente a fruire del servizio. Questo a

dimostrazione che il legame asserito dall’autore dell’articolo tra Argosid e Digitel non era così stretto come

si è cercato di far passare. Inoltre le numerazioni provvisorie, alcune riportate anche nell’articolo, sono

state fornite da Argosid non solo al Comune di Vico Equense ma a tutti gli utenti coinvolti. Argosid se ne è

sobbarcata i costi nonostante, come riportato nei provvedimenti e nei verbali di audizione di AGCom, non

fosse minimamente responsabile di quanto accaduto, con l’intento di limitare il danno, per quanto

possibile, degli Utenti coinvolti. Argosid si è anche fatta parte proattiva in AGCom per la convocazione in

audizione di tutti gli Operatori coinvolti (27/11/2017 e 23/12/2017) con l’obiettivo di tracciare una road

map e porre fine ai disservizi non solo dei propri Utenti (le numerazioni originali in carico ad Argosid sono

state ripristinate per la quasi totalità in data 07/12/2017) ma anche e soprattutto per tutte le altre Utenze

coinvolte a livello nazionale.

Risulta, perciò, destituita di ogni fondamento e decisamente denigratoria la parte dell’articolo che recita:

“riassumendo, tutta la fonia di Argosid non sono raggiungibili visto il subappalto ad altra ditta (Digitel)”.

Tale affermazione, unitamente alle altre, è stata già sottoposta ai nostri studi legali per accertare se

esistono gli estremi per un’azione nei confronti di chi ha redatto l’articolo.

Argosid Network e il Comune di Vico Equense. Nel 2010 tra Argosid e il Comune di Vico Equense, a fronte

di un’offerta commerciale ritenuta decisamente conveniente da parte dell’Ente, è stato stipulato un

accordo per la fornitura di servizi voce e dati. Nel tempo, parallelamente allo sviluppo dell’infrastruttura in

fibra ottica di Argosid e della rete civica del Comune, tale accordo è stato oggetto di modifiche che hanno

portato ad una sostanziale contrazione del numero di linee dati e fonia oggetto dell’accordo stesso. Infatti,

grazie allo sviluppo della rete civica cittadina (fibra ottica, server farm e centralino digitale), molti servizi

vengono attualmente erogati direttamente attraverso l’infrastruttura comunale con relativo beneficio

economico per l’Ente. Diversi uffici risultano collegati alla Sede Comunale e possono utilizzare gli interni del

centralino per comunicare tra di loro; la capacità di banda complessiva, pari a 200Mb simmetrici, consente

la trasmissione dati verso internet e gli Uffici, tra di loro, possono comunicare con capacità fino a 1Gb

simmetrico. Allora cosa è successo ai numeri del Comune? La risposta è semplice. Le numerazioni che

prevedevano un passaggio sui sistemi Digitel (in molti casi limitatamente alla sola fonia in uscita) sono

rimaste coinvolte nel disservizio. Tuttavia, molti dei numeri, ad eccezione di quelli che iniziano con il

prefisso 0818019xxx, sono stati ripristinati nella prima metà del mese di dicembre e sono operativi da allora

anche se sul sito dell’Ente vengono ancora riportati i numeri provvisori. Ma questo, all’autore dell’articolo,

deve essere sfuggito. Così come deve essere sfuggito all’autore dell’articolo la parte in cui il Comune di Vico

Equense ha deciso (ma questo ancor prima che si verificasse il disservizio) di migrare la numerazione

0818019xxx ad altro Operatore in ottemperanza alle nuove convenzioni Consip. Questa migrazione, in un

momento delicato delle telecomunicazioni italiane, ha portato al procrastinarsi del disservizio in quanto

Argosid non ha potuto occuparsi del ripristino di tali numerazioni. In merito – altra notizia che non deve

essere arrivata all’autore dell’articolo – il Comune ha adito l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni a

tutela dei propri interessi. L’istruttoria è ancora in corso ma sono lieto di informare l’autore dell’articolo

che è già stata esclusa la responsabilità di Argosid nel frangente.

Vico Equense e la Città Digitale. Vico Equense è realmente una Città Digitale – e non perché lo afferma il

sottoscritto ma perché lo attesta il Ministero dello Sviluppo Economico e tutti gli Enti preposti a tale

controllo – sebbene tale risultato possa risultare non gradito a qualcuno. A tutt’oggi, sono ben pochi i

Comuni Italiani che possono vantare una infrastruttura come quella presente nel territorio di Vico Equense.

Tanto vero che diversi Enti del territorio e di altre Regioni hanno chiesto ad Argosid, direttamente e/o per il

tramite di altri Operatori, che venisse realizzata una infrastruttura analoga sui loro territori.

Ora credo che una domanda sia concessa anche al sottoscritto: ma non sarebbe preferibile, prima di dare

notizie, se non totalmente almeno parzialmente destituite di fondamento, contattare tutte le parti

coinvolte per avere un quadro completo e fornire un’informazione corretta ai lettori? A meno che non si

voglia condividere il pensiero di Pio XI: “a pensar male si fa peccato ma spesso si indovina”.

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento

Cordiali saluti

Umberto Palomba

Resp.le Progetto BLINK

Argosid Network srl