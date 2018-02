🔊 Ascolta questo articolo

Sorrento / Massa Lubrense “Ho scelto Rutgers perché rappresenta un’opportunità, un punto di partenza e non di arrivo“

Per Sveva Schiazzano è iniziata una nuova avventura, negli States (New Jersey) e già a gennaio non appena arrivata ha potuto mettere in mostra il suo enorme talento!

La ragazza originaria di Sorrento, medaglia d’oro ai giochi olimpici di Baku, ha scelto la Rutgers University per allenare il suo incredibile talento.