Portici. I francescani lanciano una cyber-questua per trovare 80.000 euro: «Ripariamo la nostra chiesa»

Portici. I frati minori conventuali che reggono la parrocchia di Sant’Antonio di Padova hanno lanciato una raccolta fondi online per raccogliere 80.000 euro e riportare agli antichi splendori la chiesa cittadina, interessata da un crollo lo scorso 17 giugno. La parte centrale della volta affrescata sull’altare maggiore della chiesa cedette di schianto dopo alcune forti piogge. Fortunatamente al momento del crollo non era in corso alcuna funzione religiosa: solo un paio d’ore dopo l’incidente era prevista la celebrazione di una messa. I detriti avrebbero certamente investito in pieno sacerdote e ministranti. I danni materiali, tuttavia, furono ingenti: soprattutto, rimase irrimediabilmente danneggiato uno dei principali affreschi della chiesa, raffigurante “La gloria di Cristo” con ai lati i quattro evangelisti, i santi Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Si trattava di un’opera datata 1793 dipinta da Angelo Mozzillo, un pittore afragolese le cui opere sono presenti in numerose chiese della provincia. I frati hanno provato in ogni modo a coinvolgere le istituzioni nelle attività di restauro, ma senza successo. Sia il comune che la soprintendenza hanno chiarito di non aver fondi da destinare al restauro e che, comunque, sarebbe stato difficile assegnarli ad un ente privato. I religiosi hanno, allora, deciso di affidarsi alla forza del web, scegliendo di farsi aiutare dalla fondazione Meridonare, sostenuta dal Banco di Napoli ed è nato il progetto “Va e ripara la mia casa”. Chiunque può collegarsi ad internet, raggiungere la pagina del progetto e donare via bonifico, carta di credito o circuito Paypal una cifra grande o piccola, anche pochi euro. Al momento tutta la zona dell’altare è ricoperta di ponteggi. In tanti, a malincuore, hanno deciso negli ultimi mesi di annullare le proprie cerimonie: i frati raccontano che, da giugno ad oggi, sono saltati ben sedici matrimoni. La parrocchia copre un territorio abbastanza povero, al confine tra Portici ed Ercolano ed i frati si occupano di molte opere di carità: per questo, soldi per i restauri non ce ne sono e bisogna affidarsi al buon cuore di fedeli ed imprenditori della zona che siano legati sentimentalmente ad uno dei luoghi simbolo della città. La chiesa, della metà del Trecento, è infatti l’edificio religioso più antico della città. (Il Mattino)