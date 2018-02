Il porto di Torre Annunziata potrebbe tornare ad insabbiarsi entro pochi anni. A rischio il megaprogetto da 33 milioni

🔊 Ascolta questo articolo

Torre Annunziata. Tavolo tecnico per il porto oplontino che potrebbe tornare ad insabbiarsi nel giro dei prossimi 3 o 4 anni se non si porrà rimedio. Le correnti marine, ma soprattutto le mareggiate, spingono costantemente la sabbia all’interno del molo, rendendo vano l’escavo dei fondali. Per questo motivo occorre mettere in campo almeno soluzioni tampone. È quanto emerso dal tavolo tecnico che si è tenuto ieri mattina nella capitaneria torrese ed al quale hanno partecipato il comandante Alberto Comuzzi, il sindaco Vincenzo Ascione, l’assessore ai lavori pubblici Luigi Ammendola, i funzionari della regione Campania e quelli del demanio. Un summit per fare il punto della situazione sui lavori del megaprogetto da 33 milioni di euro, iniziati a dicembre del 2015 e voluti dalla vecchia amministrazione. Un’opera divisa in tre tronconi principali: la sistemazione della diga foranea e la costruzione della bretella, che ha aperto un nuovo collegamento tra il porto e l’autostrada, sono già state terminate. L’ultima riguarda la pulizia dei fondali e la rimozione della sabbia per aumentarne il pescaggio e permettere l’ingresso sulle banchine a navi di tonnellaggio maggiore. Si tratta del mega appalto voluto dalla vecchia amministrazione che ha avuto accesso ai fondi europei della programmazione 2007-2013. Ma l’incontro di ieri è stato anche un momento per mettere sul tavolo le criticità emerse e le possibili risposte sul medio e lungo periodo. «Sono state prospettate due soluzioni complementari che hanno tempi di realizzazione completamente diversi», ha detto l’assessore Luigi Ammendola, intervenendo a margine dell’incontro. «Sono entrambe opere che servono per rallentare l’insabbiamento del porto, visto che il lavoro importante che stiamo realizzando adesso elimina il problema ma non la causa. La prima, più economica ed immediata, dopo uno studio puntuale meteomarino, consiste nel creare una barriera frangiflutti sull’imbocco del molo, intercettando la sabbia. La seconda, indubbiamente più complessa e dispendiosa, è la creazione di un nuovo ingresso. È una soluzione sul lungo periodo perché solo lo studio potrebbe richiederci qualche anno. Per questo – ha concluso Ammendola – bisogna lavorare per una soluzione tampone». (Raffaele Perrotta – Il Mattino)