Sant’Agnello, housing sociale: il sindaco Sagristani chiarisce e si sfoga su Facebook. “Falsità”

Il sindaco di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani, ha pubblicato poco fa un messaggio su Facebook chiarendo la situazione dell’housing sociale e sfogandosi contro le critiche.

“L’housing sociale, nella realtà, è una opportunità abitativa per le famiglie di S.Agnello -ha spiegato il sindaco-

Per la scelta degli assegnatari, com’è noto, abbiamo seguito il criterio del sorteggio pubblico per poi verificare la sussistenza dei requisiti previsti. Qualcuno, per intorpidire le acque, ha detto che gli alloggi sarebbero andati a persone residenti in altri Comuni. Nulla di più falso. A tutt’oggi sono stati firmati 32 compromessi su 43 appartamenti in vendita. Pubblichiamo nella foto i nomi. Si tratta, esclusivamente, di famiglie di S. Agnello, fatta eccezione per i 4 alloggi riservati, da convenzione, alle forze dell’ordine.

A breve pubblicheremo gli altri nominativi, appena saranno firmati gli atti. Nel complesso, le abitazioni disponibili sono 53. Restano 10 alloggi da assegnare, due andranno ai proprietari che hanno i requisiti previsti ed 8 saranno fittati scorrendo la graduatoria pubblica frutto del sorteggio, riconoscendo priorità per le famiglie residenti a S.Agnello. E per chi non può permettersi l’acquisto? Abbiamo un progetto, in stato avanzato e candidato a ricevere fondi comunitari, per ristrutturare il Palazzo presente in via Diaz, lì realizzeremo, tra l’altro, alloggi da mettere a disposizione di famiglie santanellesi a basso reddito. Ancora una volta andiamo avanti per una S.Agnello migliore”.