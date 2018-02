Catania infermieri uccidevano pazienti, il termine non è corretto, sono barrellieri

🔊 Ascolta questo articolo

Riceviamo e pubblichiamo Accade non di rado che, nel riportare notizie di cronaca, il termine infermiere venga impropriamente usato per indicare altre figure professionali coinvolte nei fatti riportati.

Il fatto si è ripetuto con codesta testata giornalistica che, riportando la notizia dell’arresto del barelliere Davide Garofalo, accusato di omicidio volontario”, ha titolato così l’articolo:Catania, infermieri uccidevano malati per guadagnare 300 euro dalle pompe funebri”.

Va subito chiarito che la qualifica di barelliere non va confusa con il profilo professionale di Infermiere, professionista dell’assistenza sanitaria.

Il Collegio IP.AS.VI. (infermieri, Assistenti sanitari e Vigilatrici d’Infanzia), ente pubblico non economico, agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale e, come tale, promuove e assicura, tra l’altro, la salvaguardia dei principi etici dell’esercizio professionale, talché è pienamente legittimato a chiedere a codesta sede, con ogni consentita urgenza, la rettifica del titolo dell’articolo.

Associo ai saluti vive cordialità.

Salerno, 01/02/2018

IL PRESIDENTE

Cicia Cosimo

Mettiamo in evidenza la cosa precisando che l’articolo in questione è stato ripreso da altri giornali