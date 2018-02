Mercato in tono minore: sette cessioni, tre volti nuovi ma nessuno a centrocampo

🔊 Ascolta questo articolo

Tre volti nuovi e sette addii. Il calciomercato di gennaio della Salernitana si chiude con dieci movimenti complessivi, ma soltanto tre in entrata. Hanno salutato Leonardo Gatto (Virtus Entella), Emmanuele Cicerelli (Pordenone), Giuseppe Rizzo(Catania), Sofiane Kadi (Alessandria), Gabriele Perico (Livorno), Alex (Pro Vercelli), Alejandro Rodriguez (Empoli). Gli arrivi di Simone Palombi, Tiago Casasola e Salvatore Monaco regalano a Stefano Colantuono una ventata di freschezza nel reparto arretrato ed in avanti. Manca completamente all’appello, però, il rinforzo alla voce centrocampo. Il direttore sportivo Fabiani ci ha provato fino all’ultimo con Memushaj e Deiola, ma non si sono verificati gli incastri giusti. Il Benevento voleva monetizzare dalle cessione dell’albanese, neanche il possibile intervento della Lazio è servito a sbloccare l’operazione. Il mancato ingresso di Deiola è dipeso dall’arrivo di Cofie dal Genoa saltato all’ultimo istante. I vari nomi proposti e/o sondati nelle ore antecedenti il rush finale (Mbaye del Carpi, Gucherdel Pisa, Cinelli della Cremonese, Capezzi della Sampdoria) per un motivo o per l’altro non sono stati approfonditi. Capitolo attacco. Colantuono non gradiva Cocco, Avenatti è stato blindato dal Bologna, Beretta del Foggia piaceva ma i dauni hanno sparato alto. Il trainer di Anzio aveva chiesto un centravanti strutturato fisicamente, ma anche in questo caso dovrà fare di necessità virtù cercando di trarre il massimo dal materiale umano messogli a disposizione.

fonte solosalerno.it