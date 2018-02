Piero De Luca inizia la campagna elettorale a Minori in costa d’ Amalfi “Non sono stato scelto da mio padre”-Video

🔊 Ascolta questo articolo

Piero De Luca inizia la campagna elettorale a Minori con i sindaci PD della Costiera amalfitana Video di Positanonews con il nostro corrispondente Michelangelo Nasto. Presente il sindaco di Praiano Giovanni di Martino, il sindaco di Atrani Luciano De Rosa, il sindaco di Cetara Fortunato Della Monica, il sindaco di Ravello Salvatore Di Martino e l’assessore Cantarella, il capogruppo di opposizione di Ravello Paolo Wuillemier, il sindaco di Conca dei Marini Gaetano Frate, il vice sindaco di Scala Ivana Bottone, il sindaco di Tramonti Antonio Giordano, altri da Positano ad Amalfi e il padrone di casa sindaco Andrea Reale, quasi tutti del Partito Democratico. La seconda tappa della campagna elettorale di Piero De Luca, figlio d’arte, il padre è il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel collegio che copre Salerno e provincia , è stata la Costa d’Amalfi, precisamente a Minori nell’Hotel Villa Romana. “Non sono stato scelto da mio padre, ma dai vertici del partito – spiega De Luca -, sono 12 anni che faccio politica. Vincenzo De Luca è considerato a destra e a sinistra il miglior amministratore pubblico che abbiam oggi e ne sono orgoglioso” Davanti a cittadini, militanti del Partito Democratico e rappresentanti del mondo civile e sociale, nell’incontro pubblico a fare gli onori di casa è stato il primo cittadino della Città del Gusto, Andrea Reale. Sono intervenuti poi il Segretario del PD di Ravello, Gianluca Mansi, che ha portato i saluti dei giovani volontari dem, mentre Giovanni Di Martino da Presidente della Conferenza dei Sindaci della Costiera Amalfitana ha aperto il discorso del candidato uninominale Piero De Luca “Qui bisogna puntare all’eccellenza del turismo , alla destagionalizzazione , i nostri temi sono lavoro, giovani e sicurezza – ha spiegato De Luca -, ma anche di grandi opere che riguardano il strettamente il territorio, come la realizzazione dei depuratori e gli interventi per migliorare la mobilità in Costiera.” Riguardo la sanità, si è parlato anche degli sforzi compiuti per salvare l’Ospedale di Castiglione di Ravello e del sostegno per professionisti, autonomi, artigiani e commercianti del Sud.