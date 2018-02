Vico Equense. Tutto RINVIATO a data da destinarsi i lavori di asfaltatura sulla via Raffaele Bosco

Tweet on Twitter

Vico Equense. Appena ieri avevo scritto con gioia (QUI), quasi con emozione, dei lavori di asfaltatura previsti per domani e venerdì sul tratto iniziale della via Raffaele Bosco (circolare sinistra) dall’incrocio del “canale” fino allo svincolo per il Palazzetto dello Sport, altezza supermercato Conad.

Su questo tratto erano stati eseguiti scavi da più ditte diverse per conto di Enel, fornitore di energia elettrica, Napoletana Gas, fornitore di Gas Metano e GORI, fornitore di risorse idriche.

Proprio per ultimo, a livello cronologico, il gestore del servizio idrico ha effettuato gli ultimi lavori fino ad oggi e proprio questa ditta dovrà sborsare per i lavori di ripristino della sede stradale, previsti proprio nelle giornate di domani e dopodomani.

Purtroppo dopo aver festeggiato i santi patroni, ci rimane l’amaro in bocca essendo informati che i lavori sono stati rinviati a data da destinarsi. Quindi non si sa quando verranno eseguiti. Si spera nel più breve tempo possibile poiché ormai ci siamo stancati di fracassare ammortizzatori e bucare ruote.