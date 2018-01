GRAN CARNEVALE DI TERMINI XXXVI EDIZIONE BACKSTAGE

🔊 Ascolta questo articolo

“quest’anno ci siamo sbizzarriti !”

Così ci ha accolto Raffaele Morvillo, che è l’ideatore e il realizzatore, come anche per gli anni precedenti, dei carri del Carnevale di Termini, si avvale di una squadra di collaboratori e soprattutto di un tecnico che gli realizza ogni movimento della grandi teste o braccia di cartapesta. Il protagonista per quest’anno è il PIFFERAIO MAGICO, senza retorica e in presa diretta con l’Italietta delle elezioni, ma anche Mascia e l’Orso. Positanonewstv con i suoi inviati è andata a sbirciare i lavori in atto. Raffaele e i suoi amici ci hanno accolto fastosamente rilasciando cortese intervista sui programmi e sui propositi. Pensiamo e siamo sicuri che quest’anno i genitori non avranno necessità di portare i loro figli, i loro bambini in altri luoghi, qui a Termini di Massalubrense il divertimento è assicurato. Quattro date,quattro lunghi pomeriggi con tanta musica e soprattutto gli stand che vestiranno e truccheranno i ragazzi che lo desiderano.

Carnevale di Termini. Backstage.