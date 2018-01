Pizza a Vico, ma il Comune lo ha finanziato o no?

🔊 Ascolta questo articolo

Vico Equense, una manifestazione , nata grazie all’associazione presieduta da Michele di Cerasè, che ha avuto successo, la migliore della penisola sorrentina, ci hanno provato tutti a Sorrento, a Piano, ma Vico è il top. Quindi sottolineiamo che amiamo Vico Equense e sosterremo la manifestazione, ma a farla è sopratutto il contributo dei pizzaioli. Dall’amministrazione di Andrea Buonocore ancora non sappiamo se vi sia stata una delibera o determina con erogazione fondi, esiste l’albo pretorio dove gli atti devono essere pubblicati ufficialmente. Giustamente ci è stato detto che c’è stato il contributo del Comune di Vico Equense ed il patrocinio, ma vorremmo un atto ufficiale ( mandatelo a direttore@positanonews.it ) , a parte il suolo pubblico e la locazione dei forni, dove venga chiarito e specificato l’entità del contributo che viene dato, come succede per altre. Per il resto Forza Vico e forza Pizza a Vico che rimane la più bella manifestazione del genere.