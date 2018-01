Dopo l’intervento di Positanonews Luigi Celentano torna a Chi l’ha Visto

Tweet on Twitter

Dopo l’intervento – denuncia di Positanonews sulla dimenticanza di una scomparsa che dura da un anno Chi l’ha visto”, condotta da Federica Sciarelli, che andrà in onda questa sera alle 21:15 su Rai Tre, si parlerà anche del caso di Luigi Celentano, il 18enne di Meta scomparso un anno fa. Il giovane, in base alle ricostruzioni, domenica 12 febbraio 2017, intorno alla mezzanotte, è sceso dal letto, si è vestito, ed è uscito di casa. Verso le 2:30 ha raggiunto l’abitazione dei suoi zii, a Vico Equense. Di lui, però, da quel momento non si hanno più notizie. Artiaco lo ha denunciato la settimana scorsa a Positanonews a Piano di Sorrento, può scomparire un ragazzo nel nulla senza che nessuno ne parli più’? Bullismo, problemi col patrigno, omosessualità, sia quel che sia, il ragazzo è scomparso e nessuno ne parlava più, una tremenda assonanza con l’altro caso , Angela Celentano, stesso cognome e stessa origine paterna, Vico Equense.

La vicenda del 18enne di Meta è stata già affrontata in altre puntate del programma “Chi l’ha visto?”, durante le quali è stata avanzata l’ipotesi che Luigi Celentano fosse vittima di episodi di bullismo e prevaricazione e questo lo avrebbe spinto ad allontanarsi dalla costiera. Negli studi della Rai è stata ospite anche la madre del ragazzo, Fulvia Ruggiero, la quale ha raccontato che un giorno, stanco delle violenze subite, il figlio sarebbe addirittura arrivato a dirle: “Mamma io voglio cancellare la mia identità, voglio cambiare sembianze, voglio cambiare il mio volto”.