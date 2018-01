Positano il sindaco Michele De Lucia per “Noi con l’Italia – Udc” per sostenere Matilde Milito. VIDEO

🔊 Ascolta questo articolo

Positano, Costiera amalfitana. Il sindaco Michele De Lucia per “Noi con l’Italia – Udc” per sostenere Matilde Milito . Questa mattina il sindaco De Lucia ha partecipato a Salerno alla conferenza stampa per la presentazione delle candidature , dopo una militanza in Fratelli d’ Italia, De Lucia ha seguito Gambino e sostenuto la candidatura dell’avvocato Matilde Milito, già presidente del Consorzio dell’Ausino di Cava de Tirreni . Anche la sua candidatura era nell’aria , ma De Lucia ha optato per appoggiare la Milte . “Ho sostenuto la canditatura di Matilde che ritengo possa rappresentare anche il nostro territorio che conosce bene” ha spiegato il sindaco Michele De Lucia “credo che Matilde abbia buone possibilità di riuscire ad essere eletta essendo anche nel proporzionale ad Avellino, lo spero vivamente”. E’ la stessa candidata che poi ha ringraziato il sindaco annunciando la sua candidatura in Campania “È con grande onore che comunico la mia candidatura al Senato della Repubblica per le elezioni del 4 marzo nel collegio di Salerno e nel collegio di Avellino -Benevento- Caserta con la lista “Noi con l’Italia- Udc”, nella coalizione di centro destra. Mi preme ringraziare i Responsabili di “Noi con l’Italia- UDC “ ed in particolare l’onorevole Alberico Gambino ed il sindaco di Positano Michele De Lucia che hanno fortemente sostenuto tale candidatura. La mia adesione al nuovo movimento politico nasce dal desiderio di impegnarmi per questo territorio nell’ottica dei valori della democrazia, consapevole delle difficoltà che vive ogni giorno la popolazione di questa martoriata Regione.”