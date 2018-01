Castellammare di Stabia. Blitz della Guardia Costiera, sequestrati 30 kg di datteri di mare

🔊 Ascolta questo articolo

All’alba di oggi il Nucleo di Polizia Giudiziaria della Guardia Costiera di Castellammare di Stabia – a seguito di una importante attività di intelligence, nonché di una serie di appostamenti e pedinamenti durati l’intera notte – ha effettuato l’ennesimo sequestro di datteri di mare. Gli uomini agli ordini del capitano di fregata Guglielmo Cassone, già da diversi giorni, stavano monitorando i movimenti via mare e via terra delle diverse squadre di datterari. Il blitz, avvenuto in zona “Aranciata Faito”, ha portato all’individuazione di un altro deposito dove venivano conservati i datteri in attesa della commercializzazione. Si è provveduto al sequestro di 30 chili di datteri di mare nonché dell’attrezzatura utilizzata per l’estrazione dei molluschi. Inoltre, all’Autorità Giudiziaria sono stati deferiti tre pregiudicati, già noti alle forze dell’ordine quali pescatori di frodo, ai quali sono stati contestati una serie di reati tra cui spicca la ricettazione ed il danneggiamento ambientale.