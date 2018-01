🔊 Ascolta questo articolo

Qualiano il sindaco Michele Schiano sostiene la sinistra in Regione , la moglie si candida a destra in parlamento , la notizia la riporta l’ottimo Carlo Pecoraro sul Mattino di Napoli . Il giorno dopo il caos sulla composizione delle liste, Michele Schiano di Visconti l’ha trascorso impegnandosi in varie riunioni con i suoi fedelissimi per avviare la campagna elettorale. Ha disertato la seduta del Consiglio regionale che ieri ha approvato la nuova legge sull’editoria per cominciare ad organizzare la macchina. C’era, però, un’operazione preliminare da compiere: convincere gli altri dei passaggi confusi degli ultimi giorni, in cui pochi hanno capito qualcosa. Innanzitutto ha dovuto spiegare al suo gruppo storico che non si è potuto candidare lui nelle fila di «Noi con l’Italia (la cosiddetta quarta gamba del centrodestra)» ma ha dovuto optare per la moglie Ira Fele. Una scelta non irrilevante per chi coltivava aspirazioni da deputato. Inevitabili quindi i mugugni sul territorio dell’area nord di Napoli, dove il consigliere regionale è radicato essendo stato sindaco a Qualiano prima di entrare nell’assemblea regionale con Forza Italia grazie al sostegno di Luigi Cesaro nel 2010 ed anche nel 2015 per poi passare con Scelta Civica. «Bisognava rispettare le quote rosa, Ira è la persona giusta, come profilo professionale e sensibilità: ci rappresenta tutti», dice Schiano a chi dovrà fare il porta a porta per contribuire ad eleggere la consorte nel collegio proporzionale della Camera. Promuovendo di nuovo, come ai vecchi tempi, la leadership di Silvio Berlusconi mentre in Regione Campania siede ancora tra i banchi del centrosinistra deluchiano. Nel giorno del suo compleanno convocò i suoi grandi elettori per comunicare il passaggio nel partito di Enrico Zanetti di cui diventò coordinatore regionale due anni fa prendendo il posto del deputato napoletano Giovanni Palladino passato con il Pd. Insomma, per Schiano tanti i nodi da sciogliere vincendo l’imbarazzo di queste ore. Pragmatismo da Prima Repubblica, lui che ha militato nella Democrazia cristiana, e consensi personali raccolti in tanti anni, sembrano essere lo scudo ad ogni polemica interna ed esterna.

Consigliere Schiano, perché alla Camera è candidata sua moglie e non più lei come pure era stato ipotizzato al tavolo della coalizione di centrodestra?

«Al tavolo di confronto con gli alleati si è prospettata la necessità, per rispetto delle quote rose, di candidare una donna. Mia moglie rappresenta al meglio il ruolo della candidata ideale della società civile, professata da mesi dai leader di partito. Imprenditrice, commercialista, donna dotata di spiccata sensibilità verso le problematiche del territorio. Insomma, crediamo che interpreti al meglio i valori del nostro partito».

La persona giusta a prescindere, quindi?

«Ira è una donna forte e determinata, con ideali e idee chiare per il futuro della nostra regione».

La sua posizione in Consiglio regionale era e resta ambigua: eletto in Forza Italia tre anni fa, sostiene la maggioranza di centrosinistra guidata da Vincenzo De Luca con il gruppo di Scelta Civica. Che farà ora? Aveva giurato al Mattino, quando si vociferava della sua candidatura osteggiata dai colleghi berlusconiani, che in pochi giorni sarebbe passato all’opposizione.

«Seguirò come ho sempre fatto, da uomo di partito, le indicazioni che saranno date a livello nazionale, in coerenza con la mia coscienza politica. Ho sempre lavorato per il territorio a prescindere dalla casacca indossata».

Non ha importanza l’adesione ad un partito specifico: i cittadini seguono lei come persona?

«Qualsiasi decisione sarà presa dai vertici del partito, non cambierà il mio modo di fare politica».

In generale, come giudica la lista di Noi con l’Italia-Udc’ nata da pochi mesi dopo l’accordo con Berlusconi e quindi decisamente ancora sconosciuta in una zona come la sua dove è fortissima Forza Italia?

«Si tratta di un partito che vuole rappresentare i moderati. Una compagine politica formata da importanti leader nazionali, ognuno con le sue idee che si fondono in un progetto importante».

A quale fetta di elettorato puntate?

«Abbiamo l’ambizione di rappresentare quel grande e diffuso elettorato moderato, popolare e liberale che si era allontanato dalle urne: dovremmo essere bravi a portarli il 4 marzo a votare».

Come convincerà sul territorio a votare per il centrodestra dopo il ping-pong tra le coalizioni che ha fatto in questi anni?

«Sarà Ira a scendere in campo, io sarò al suo fianco a sostenerla laddove ce ne sarà bisogno».

Sua moglie farà campagna elettorale insieme a lei.

«Ci tengo a sottolineare che saremo con tutta la squadra sul territorio. Provvederemo tutti insieme come soggetto politico e lista ad accogliere le varie problematiche e faremo nostre le difficoltà dei cittadini».

Quali sono i punti forti del vostro programma?

«Difenderemo i valori della famiglia ma ci impegneremo sulle singole dinamiche di ciascun territorio, il lavoro, la sanità, l’ambiente, sicurezza, un piano per il Sud. Ma soprattutto ascolteremo».

Ci sono astensionismo e antipolitica da sconfiggere: si presenta come un’impresa niente affatto semplice.

«Da sempre è mancato appunto il confronto, l’ascolto degli elettori: le persone non hanno più voglia di ascoltare ma vogliono essere ascoltate. Per queste elezioni politiche proviamo a distinguerci in questo».