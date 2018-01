D’ALESSANDRO , M5S. DALLA MERKEL ALLA SFIDA CON ALFIERI NEL CILENTO

🔊 Ascolta questo articolo

Salerno . Alessia D’Alessandro, 28 anni, economista, plurilaureata, parla cinque lingue e lavora come staffista al Centro ricerche economiche della Cdu, il partito della Cancelliera tedesca della Merdel per il Movimento Cinque Stelle nel Cilento . D’Alessandro è candidata all’uninominale ad Agropoli. Tra gli altri sfiderà Francesco Alfieri, ex sindaco dem del comune campano , famoso per la frittura di pesce che avrebbe offerto col Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in caso di vittoria ai referendum costituzionali di Renzi , per il PD, e Marzia Ferraioli, docente di procedura penale all’Università Tor Vergata di Roma. D’Alessandro, raccontano nel Movimento, è nata ad Agropoli, città che ha lasciato cinque anni fa per trasferirsi in Germania.