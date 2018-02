“Omaggio a Scielzo”: la mostra protagonista dell’Open day 2018 alla scuola Primaria di Positano

🔊 Ascolta questo articolo

L’ Open day della Primaria di Positano ha visto i genitori accolti nella scuola come ospiti ordinari e non straordinari. Lasciati liberi di entrare nelle varie aule dove le classi erano assorte nelle attività didattiche laboratoriali, si potevano cogliere i loro sguardi contenti, curiosi e interessati ad osservare il coinvolgimento dei bambini.

Per l’occasione è stata inaugurata oggi la mostra “Omaggio a Scielzo”, dedicata a Roberto Scielzo, artista che dal 1963 ad oggi ha incuriosito e deliziato generazioni di bambini con i suoi coloratissimi pannelli in maiolica smaltata raffiguranti simpatici animali.

“Omaggio a Scielzo” è un progetto rientrante nella macroarea “Diventare cittadini” del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale, che ha inteso rendere omaggio a questo artista poliedrico, autore dell’affresco e dei pannelli in maiolica che decorano l’edificio della scuola primaria di Positano. Il progetto ha coinvolto tutte le classi, sollecitando la fantasia di alunni e docenti alla ricerca di originali rielaborazioni delle opere dell’autore.

Attraverso la visita della mostra ci si rende conto della validità della didattica laboratoriale, in cui il lavoro collaborativo e collettivo la fa da padrone: nessuna opera è frutto del lavoro di un singolo, ma è stata resa possibile dal contributo di più mani e più menti. Lasciare i bambini liberi di esprimersi in modo personale e autentico favorisce il confronto tra pari e il superamento dei conflitti, nonché l’acquisizione della consapevolezza del sé come soggetto capace di fornire contributi preziosi per la realizzazione di un obiettivo comune.