Costa d’Amalfi: il Furore Inn rinascerà sotto la guida dell’imprenditore stabiese Pietro Irollo – ANTEPRIMA

Pietro Irollo sta apportando una grande trasformazione al Furore Inn, rendendo il noto albergo costiero un hotel 5 stelle di lusso e si prevede l’assunzione di oltre 50 persone per la stagione 2019. L’imprenditore alberghiero di Castellammare di Stabia, patron del Medusa e Presidente Gialpi Tour Operator, sta puntando in alto, costruendo Spa extra lusso, una struttura rinnovata con cucina d’eccellenza, per portare l’albergo, dopo anni tormentati, ad essere un punto di riferimento turistico per la Costa d’ Amalfi e un motore per l’indotto economico locale.