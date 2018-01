Capri crisi per l’amministrazione Di Martino , si dimette l’assessore Ruggiero. Non solo per Via Krupp

🔊 Ascolta questo articolo

E’ crisi per l’amministrazione Di Martino . L’assessore ai Lavori Pubblici, Bilancio, Sport e Demanio Marittimo del Comune di Capri Vincenzo Ruggiero, ha rassegnato le dimissioni lasciando la compagine della Primavera. Un brutto colpo per la maggioranza che continua a perdere pezzi e consensi, fra i motivi la gestione di Via Krupp e l’idea di volerla sottrarre alla collettività con un project financing, l’assurdo atto nei confronti di Capri Watch di Silvio Staiano, con il taglio violento di una tenda e il Comune che spende migliaia di euro per costituirsi addirittura in un ricorso al Tar Campania, ma anche un’andamento deficitario generale, dalle illuminazioni natalizie agli abusi edilizi, ai problemi della sanità in generale e non solo dell’ Ospedale, insomma Capri sembra allo sbando. A consegnare stamattina al protocollo la lettera con cui l’assessore comunicava anche l’uscita dalla maggioranza consiliare è stato Ciro Lembo, l’ex sindaco di Capri da sempre riferimento politico dell’assessore Ruggiero. Con le dimissioni di Ruggiero sono due le uscite dal gruppo di maggioranza della Primavera: nei mesi scorsi ad abbandonare Giunta e gruppo era stata Anna de Simone, anche lei della corrente che fa capo a Ciro Lembo. Si indebolisce cosi’ la giunta del sindaco Gianni De Martino anche perché nella lettera di dimissioni l’assessore Ruggiero parlava di disaccordi sulla posizione assunta dall’amministrazione e su altri argomenti e preannunciava che, oltre alla rinuncia alle deleghe e alla sua uscita dal gruppo, si sarebbe riservato in futuro anche le eventuali dimissioni dal consiglio Comunale. Nessuna reazione ufficiale per ora dal Comune, mentre la maggioranza dovrebbe riunirsi a breve per valutare le iniziative politiche da intraprendere. Ma intanto ogni giorno che passa cade una tegola su Di Martino. E , dopo Anna De Simone, un altro assessore di riferimento di Ciro Lembo che ha dato l’addio alla Primavera più che una tegola è un macigno che cade sulla maggioranza.