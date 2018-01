Convegno Age-Boscoreale, Avv. Luigi Alfano “per combattere il bullismo online occorre ritorno all’etica e ai valori

Tweet on Twitter

Share on Facebook

🔊 Ascolta questo articolo

Si è svolto venerdì scorso, nella cornice dell’Istituto Cangemi di Boscoreale, il convegno “I rischi della rete” incentrato su un tema attuale e preoccupante quale il bullismo sui social network e i pericoli che questo comporta. L’incontro, organizzato dall’Associazione Age (Presidente Raffaele Auricchio), ha visto la presenza di numerosi relatori ed esperti del settore tra cui l’Avvocato Luigi Alfano, noto avvocato sorrentino, il cui intervento ha smosso le coscienze di insegnanti, genitori ed alunni presenti in sala.

“Come prima istanza- ha affermato l’Avvocato Alfano- si pone il problema di informare correttamente le famiglie e i giovani di quali siano i rischi che nasconde la rete. Vi è una moltitudine di giovani che passano molto tempo sul cosiddetto “Far web” restando soli, senza alcun controllo. Dal punto di vista giuridico i pericoli della fattispecie sono molteplici: bullismo online, sexting, adescamento online e pedo-pornografia online.” “Dobbiamo combattere la sindrome da testa bassa” ha continuato l’avvocato Alfano “non è solo un problema giuridico-repressivo ma è anche e soprattutto un problema etico-educativo ed informativo e per combatterlo occorre creare una sinergia tra scuola, famiglie e giovani affinchè i pericoli della rete non incidano in maniera negativa sullo sviluppo psico-emotivo dei nostri ragazzi”.