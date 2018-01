Sorrento. Gestione dei parcheggi pubblici. Tutti bocciati i partecipanti alla gara. Avviato nuovo bando

🔊 Ascolta questo articolo

Il mese di ottobre 2017 la Centrale Unica di Committenza della Penisola Sorrentina avviava la procedura per la concessione dei parcheggi pubblici comunali. La commissione, dopo aver esaminato i requisiti dei concorrenti, ha escluso tutti i partecipanti alla gara. Avverso tale decisione uno dei soggetti che aveva presentato la documentazione ha deciso di proporre ricorso innanzi al Tar Campania, il quale ha però confermato quanto statuito dalla Commissione esaminatrice, così come ha fatto anche il Consiglio di Stato; l’udienza di merito davanti al Tribunale amministrativo regionale è stata fissata per il prossimo 6 febbraio. Nel frattempo il Comune ha avviato una nuova gara per l’affidamento della gestione delle aree di sosta cittadine ritenendo i parcheggi pubblici un servizio necessario da assicurare per evidenti esigenze di mobilità ed anche a ragione della vocazione turistica del Comune. Il bando riguarda gli stalli di piazza Marinai d’Italia al porto di Marina Piccola (930 metri quadrati attivo tutti i giorni e per l’intera giornata), di piazza Ganci al rione Santa Lucia (600 metri quadrati attivo tutti i giorni e per l’intera giornata), l’area esterna della scuola Tasso (2.000 metri quadrati attivo tutti i giorni dal primo luglio al 31 agosto e per i restanti mesi solo nei giorni di sabato, dalle 15 in poi e le domeniche, nei festivi e nei giorni in cui la scuola è chiusa per l’intera giornata), di piazzetta Calata Puolo presso l’omonimo borgo dei pescatori al confine con Massa Lubrense (450 metri quadrati attivo tutti i giorni e per l’intera giornata dal primo maggio al 30 settembre). L’importo a base d’asta è di 125.000 euro per l’appalto che avrà durata annuale. Entro le ore 12 del prossimo 16 febbraio 2018 dovranno essere presentate le manifestazioni di interesse da parte dei soggetti che rispondono ai requisiti previsti dal capitolato. Dagli uffici del Comune di Sorrento chiariscono che “l’espletamento della procedura della gara resta condizionato risolutivamente all’eventuale accoglimento da parte dell’autorità giudiziaria del ricorso su cui il Tar Campania si dovrà esprimere nei prossimi giorni”.