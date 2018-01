Nola. Violenza sessuale per mesi sulla figlia 13enne: lei si confida online con un poliziotto

🔊 Ascolta questo articolo

A conclusione di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Nola, aventi ad oggetto reiterate condotte di violenza sessuale commesse in ambito familiare ai danni di una tredicenne, è stata eseguita l’ordinanza di misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di L.M., 42 anni. Le indagini sono scaturite da una confidenza raccolta tramite il web da un sovrintendente di polizia in servizio presso la Questura di Milano. In una chat di Facebook composta da fan di un cantante il poliziotto si è accorto che la tredicenne poteva essere vittima di abusi. E così ha segnalato tutto alla Procura di Nola che ha incaricato i carabinieri di fare accertamenti. Le indagini sono state sviluppate e condotte attraverso l’escussione di testi, servizi di osservazione e pedinamento, nonché tramite il ricorso ad attività tecnica di intercettazione ambientale, che hanno consentito di delineare un grave. univoco e concordante quadro indiziario ai danni della persona indagata, ritenuta responsabile di aver commesso atti di violenza sessuale aggravata e continuata dal mese di luglio 2017 ai danni della figlia minore. (Il Mattino)