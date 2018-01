Caserta. Lo Sportello immigrazione della Prefettura rilasciava permessi di soggiorno dietro pagamento: 24 indagati

🔊 Ascolta questo articolo

Sono ventiquattro gli indagati nell’ambito dell’inchiesta che ha alzato il velo sui permessi di soggiorno «facili» che lo Sportello immigrazione della Prefettura di Caserta rilasciava dietro pagamento di somme di denaro dai 1.000 ai 4.000 euro. Ma, stando a quanto trascrive il gip, quello che avveniva al piano terra della Prefettura era affare esclusivo di Alfonso Moscia, un impiegato di Aversa di recente stabilizzato che ieri è stato colpito dal divieto di dimora a Caserta perché accusato di aver tirato i fili di un sistema che permetteva di facilitare l’arrivo in Italia di immigrati che non ne avevano i requisiti. Moscia, stando a quanto sostiene l’accusa, era diventato un punto di riferimento per gli immigrati di mezza Italia visto che, in via telematica, le istanze gli pervenivano da diverse città del Nord. Il suo «successo» lo dovrebbe ai fratelli Shahbaz e Shahzad Ahmed, pakistani residenti a Marcianise, entrambi destinatari della stessa misura cautelare. «A Caserta è facile ottenere il permesso di soggiorno», il sunto di alcune considerazioni registrate dalle cimici della polizia fotografa la reputazione che lo Sportello immigrazione di Terra di Lavoro aveva assunto nell’immaginario collettivo di chi si trova in Italia e intende fare in modo che i suoi familiari possano raggiungerlo nel minor lasso di tempo possibile. Sempre secondo il quadro accusatorio, i due pakistani colpiti dal divieto di dimora funzionavano da procacciatori di clienti. A Moscia giungevano le istanze telematiche sulla base delle quali avrebbe dovuto far partire i controlli che però ometteva del tutto. Nella domanda il richiedente sosteneva di avere un lavoro retribuito e un domicilio. A volte il gruppo gli procurava i documenti falsi, altre volte non era necessario perché dallo Sportello della Prefettura Moscia ometteva del tutto le verifiche e la pratica passava senza intoppi e rapidamente. In questo modo decine di persone sono riuscite a entrare in Italia benché non ci fossero tutti i presupposti perché si potessero ricongiungere con i loro familiari. L’analisi degli elementi che ha portato alla misura nei confronti degli indagati mette in risalto l’assoluta autonomia che Moscia era riuscito a raggiungere rispetto ai quadri dirigenziali preposti. Nessuno, a quanto pare, si era accorto di ciò che aveva messo in piedi. E gli indagati ne erano evidentemente consapevoli visto che tra loro commentano che «quando c’è quel dirigente stiamo a posto»: chi doveva vigilare, secondo gli indagati, non lo avrebbe fatto e per questo non avevano alcun timore di essere scoperti. Il fulmine si è abbattuto sul Palazzo di governo di Caserta quando ieri Alfonso Moscia non ha potuto mettere piede in provincia, colpito dal divieto di dimora spiccato dal gip di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della procura diretta da Maria Antonietta Troncone. Le indagini della squadra mobile diretta da Filippo Portoghese hanno alzato il velo sulle condotte di un singolo, ma anche sulla falle di un sistema, quello per il rilascio del nulla osta per entrare in Italia, che dovrebbe essere superattenzionato e invece si mostra fragile e permeabile. Il gip contesta a Moscia e a due pakistani l’associazione per delinquere e i reati di falso e corruzione in atto pubblico. I fratelli Ahmed che procacciavano clienti a Moscia operavano su più province, nonché all’estero. Uno dei due pakistani si trova a Londra. (Mary Liguori – Il Mattino)