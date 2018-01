Piero De Luca (PD) se la vede con Esposito (FI) e Provenza ( M5S) , domani a Minori in Costa d’ AmalfiTUTTI I NOMI

🔊 Ascolta questo articolo

Sotto tutti i nomi dei candidati che si voteranno in Costiera amalfitana e Salerno. Nell’uninominale alla Camera Piero De Luca (PD) se la vede con Esposito (FI) e Provenza ( M5S) , domani a Minori in Costa d’ Amalfi ospite del sindaco Andrea Reale Mercoledì 31 gennaio, alle 19, presso l’Hotel Villa Romana di Minori, il figlio del Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca comincia dalla città col circolo PD più consistente della Divina. A sfidare De Luca un altro figlio di ex sindaco. Nicola Provenza, 57 anni, medico ed ex allenatore di calcio (anche delle giovanili della Salernitana), è il candidato del Movimento 5 Stelle nell’uninominale alla Camera dei deputati. Provenza sfiderà quindi Piero De Luca, figlio del governatore. Anche Provenza è un «figlio d’arte», suo padre Vittorio è stato sindaco di Salerno per due diverse consiliature tra gli anni ’70 e ’80 con la Democrazia Cristiana. Per il centro destra Gennaro Esposito , in quota Fratelli d’ Italia, da sempre in politica al Comune di Baronissi, assessore nella giunta del sindaco Moscatiello e poi consigliere comunale con Valiante.

Il collegio Campania 2.08 – Salerno comprende il territorio del comune di Salerno e quello dei comuni limitrofi compresi quelli della costiera amalfitana fino a Positano (territorio che corrisponde all’omonimo collegio Senato 1993 n. 21) e i due comuni di Fisciano e Mercato San Severino (già facenti parte del collegio Senato 1993 di Battipaglia).

COALIZIONE PD

Piero De Luca

COALIZIONE FORZA ITALIA

Gennaro Esposito

M5S

Nicola Provenza

LIBERI E UGUALI

Carmine Ansalone

CASAPOUND

Francesco Vota

POTERE AL POPOLO

Pio Antonio De Felice

POPOLO DELLA FAMIGLIA

Raffaele Adinolfi

ALLEANZA LIBERAL POPOLARE – AUTONOMIE

Maria Assunta Carmosino

PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA

​Valentina Curci

IL PROPORZIONALE

Il collegio plurinominale Campania 2.03, in cui vengono attribuiti 7 seggi, è costituita dall’intera provincia di Salerno (ad eccezione dei comuni passati al collegio uninominale di Ariano Irpino) attraverso l’aggregazione dei collegi uninominali di Campania 2.07 – Scafati, Campania 2.08 – Salerno, Campania 2.09 – Battipaglia e Campania 2.10 – Agropoli.

PD

Marco Minniti

Eva Avossa

Mario Giro

Giusi Fiore

+EUROPA

Giuseppe Sognamiglio

Silvia Manzi

Antonio Santoro

Tiziana Faletti

INSIEME

Silvano De Luca

Veronica Mondany Morelli

Giuseppe Fatturuso

Anna Maria Maiorano

CIVICA POPOLARE

Maria Ricchiuti

Giancarlo Presutto

Anna Di Somma

Felice Rescigno

FORZA ITALIA

Vincenzo Fasano

Marzia Ferraioli

Luigi Casciello

Maria Rosa Sessa detta Rossella

LEGA

Gianluca Cantalamessa

Alessandra Locatelli

Mariano Falcone

Stefania Ferullo

FRATELLI D’ITALIA

Edmundo Cirielli

Luisa Maiuri

Giuseppe Fabbricatore

Elena Criscuolo

NOI CON L’ITALIA

Alberico Gambino

Barbara Barbato

Nicola Ammaccapane

Elagildo Selvaggio

M5S

Angelo Tofalo

Anna Bilotti

Cosimo Adelizzi

Michela Rescigno

LIBERI E UGUALI

Federico Conte

Dea Squillante

Francesco Marino Iandiorio

Maria Cammarano

CASAPOUND

Mariarosaria Andriuolo

Francesco Vota

Giovanna Borzillo

Vito Faiella

POTERE AL POPOLO

Davide Trezza

Delia Carloni

Leopoldo Canale

Annamaria Barone

POPOLO DELLA FAMIGLIA

Raffaele Adinolfi

Anna Rita De Fraia

Marco Langellotti

ALLEANZA LIBERAL POPOLARE – AUTONOMIE

Maria Assunta Carmosino

Pasquale Guida

PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA

Rita Annarumma

Antonio Erpice

Valentina Curci

Corrado Santamaria

PARTITO VALORE UMANO

Giovanni Ursi

Monica Gorga

Bruno Campochiaro

Ahura Electra Dynira

Al SENATO LA Costiera amalfitana rientra ne Il collegio uninominale Campania 10, Salerno-Scafati comprende i due collegi uninominali Camera Campania 2.07 – Scafati e Campania 2.08 – Salerno della provincia di Salerno.

COALIZIONE PD

Tino Iannuzzi

COALIZIONE FORZA ITALIA

Pasquale Marrazzo

M5S

Andrea Cioffi

LIBERI E UGUALI

Giampaolo Lambiase

CASAPOUND

Giovanna Gerardi

POTERE AL POPOLO

Valentina Restaino

POPOLO DELLA FAMIGLIA

Alfonso Gambardella

​ALLEANZA LIBERAL POPOLARE – AUTONOMIE

Carolina Falanga