Senato Manniello se la vedrà con Rivellini ( FI) e La Mura (M5S)

Ad affrontare Franco Manniello del PD, presidente della Juve Stabia, di Castellammare di Stabia, con un piede in Penisola Sorrentina con la sua casa a Sant’Agata di Massa Lubrense e l’attività a Piano di Sorrento, ci sarà l’europarlamentare di Napoli Crescenzio Rivellini per Forza Italia, a cui i sondaggi danno il seggio, e Virginia La Mura del Movimento Cinque Stelle di Pompei , vicina a Gallo, esperta di ambiente e in primo piano per la bonifica del Sarno.

Il collegio uninominale Campania 9, Torre del Greco-Castellammare di Stabia aggrega i due collegi uninominali Camera dell’area sud della città metropolitana di Napoli: Campania 1.11 – Torre del Greco e Campania 1.12 – Castellammare di Stabia.

COALIZIONE PD

Francesco Manniello

COALIZIONE FORZA ITALIA

Crescenzio Rivellini

M5S

Virginia La Mura

LIBERI E UGUALI

Vincenzo Cirillo

CASAPOUND

Alessandro Esposito

POTERE AL POPOLO

Diana Rita Fardelli

POPOLO DELLA FAMIGLIA

Jessica Errico

​ALLEANZA LIBERAL POPOLARE – AUTONOMIE

Ciro Faro

Per il proporzionale il collegio comprende Napoli e tutta la provincia di Salerno

PD

Gianni Pitella

Angelica Saggese

Enzo Amendola

Filomena Arcieri

+EUROPA

Carlo Romano

Antonella Dragotto

Raffaele Marino

Annamaria Barbato Ricci

INSIEME

Carmine Pignata detto Mino

Maria Gabriella Marotta

Nicola De Luca

Carla Lardone

CIVICA POPOLARE

Francesca Barretta

Fabio Piccininno

Filomena D’Auria

Massimo Olivieri

FORZA ITALIA

Luigi Cesaro

Alessandrina Lonardo

Vincenzo Carbone

Sonia Senatore

LEGA

Erica Rivolta

Stefano De Luca

Carla Manzo

Giovanni Basile

FRATELLI D’ITALIA

Antonio Iannone

Clotilde Galano

Pio Cuomo

Filomena Sorrentino

NOI CON L’ITALIA

Nunzio Testa

Paola Binetti

Francesco Ranieri

Matilde Milite

M5S

Sergio Puglia

Luisa Angrisani

Andrea Cioffi

Felicia Gaudiano

LIBERI E UGUALI

Giuseppe De Cristofaro

Valentina Botta

Aniello De Luca detto Nello

Maria Di Serio

CASAPOUND

Giovanna Gerardi

Alessandro Esposito

Maria Giuseppa Rosaria Nappa

Salvatore Luongo

POTERE AL POPOLO

Massimiliano Voza

Diana Rita Fardelli

Raimondo Dare

Concetta Capasso

POPOLO DELLA FAMIGLIA

Riccardo Cersosimo

Jessica Errico

Alfonso Gambardella

Luisa Mele

ALLEANZA LIBERAL POPOLARE – AUTONOMIE

Anna Serpe

Alberto Coppola

Paola Caprarelli

Francesco Plaitano

PARTITO VALORE UMANO

Marco Musto

Rosalba Morinelli

Francesco Maiese

Rosalide Esposito

Sabato 27 Gennaio 2018, 19:36