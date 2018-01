🔊 Ascolta questo articolo

Fibrillazione a Ravello per il ritorno di Don Nello Russo a Positano, lettere al Vescovo di Amalfi Cava de Tirreni Orazio Soricelli che manifestano preoccupazione per la continuità di una parrocchia che sarebbe di nuovo vacante dopo meno di due anni. Una ottantina di ravellesi ha scritto al Vescovo a favore di don Nello, ma ci sono state anche attacchi anonimi. Una situazione comunque diversa da Cetara dove fecero le barricate per non farlo andare, anche perchè molti si rendono conto che don Nello tornerebbe nel suo paese. Intanto la parrocchia di Positano praticamente senza parroco, perchè Michele Fusco sta salutando i fedeli dei vari paesi della Costiera amalfitana, di fatto sta gestendo don Giulio Caldiero, che è già stato parroco di Positano e potrebbe continuare ad esserlo , finchè non si dirime la questione di don Nello dato per certo ma senza ancora nessun provvedimento ufficiale.