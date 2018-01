🔊 Ascolta questo articolo

Nunzio Apostolico per insediamento a Vescovo a Sulmona di Michele Fusco . Continuano gli incontri del Vescovo Fusco nella sua Costiera amalfitana, dopo Amalfi domenica, nella sua ex parrocchia, a Cetara ieri sera, ora a Positano prima di partire per il 4 a Sulmona dove il primo atto sarà pranzare nella mensa della Charitas. Dalla Santa Sede del Vaticano , secondo l’emittente Onda Tv, giungerà a Sulmona anche Emil Paul, il nuovo Nunzio Apostolico in Italia. Il presule, con incarichi diplomatici, sarà nella cattedrale di San Panfilo per consegnare il pastorale a mons. Michele Fusco. Da Positano e da Amalfi si stanno organizzando decine di persone con week end organizzati , ma nessuno con un autobus che partisse la mattina per tornare la sera, cosa che avrebbe permesso a molte più persone di assistere all’evento. Positanonews sarà presente per fare una diretta streaming