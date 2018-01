Sorpresa ad Agerola , Vessella Pisacane si e Luca Mascolo no. Se la vedrà con Somma ( PD) e Vitiello ( M5S)

🔊 Ascolta questo articolo

Sorpresa ad Agerola , Vessella Pisacane si e Luca Mascolo no. La Penisola sorrentina non pervenuta. A sorpresa Luca Mascolo non è stato candidato per il Parlamento, nonostante il passo indietro alla Città Metropolitana a Napoli, nonostante la sua fedeltà al PD, a Renzi e al Governatore della Regione Campania De Luca, e nonostante la corte di ministri e lo stesso Renzi che si sono recati ad Agerola. Il suo posto nel collegio uninominale che comprende la Costa di Sorrento, Castellammare di Stabia e Monti Lattari è andato alla Somma, ex candidato al Comune di Gragnano, ma forse il fatto che fosse un collegio considerato perso lo ha fatto desistere, non lo sapremo mai. Ora dopo il marito Michele Pisacane è il turno della moglie, che ha la strada spianata. Un collegio già dato al centro destra , dove il centro sinistra ha desistito di fatto, questa sembra l’impressione, anche se saranno sempre gli elettori a decidere. Sia Luca Mascolo, che il sindaco di Meta Peppe Tito, sarebbero state forse candidature più forti. Ovviamente tutto può succedere, intanto la Pisacane si trova quasi in Parlamento con un probabile governo di centro destra visto i sondaggi favorevoli a Forza Italia, salvo un exploit del Movimento Cinque Stelle. La Pisacane se la vedrà con Lello Vitiello , figlio di Salvatore, conosciuto ex democristiano ( Movimento Cinque Stelle ), e Silvana Somma ex candidata sindaco di Gragnano (del Partito Democratico), Laura della Monica (Liberi e Uguali) membro del coordinamento cittadino di Articolo 1 ed ex candidato consigliere comunale con Vozza a Castellammare di Stabia.

Sotto tutti i candidati all’uninominale e poi al Proporzionale.

Il collegio Campania 1.12 – Castellammare di Stabia corrisponde all’omonimo collegio Senato 1993 n. 11 e comprende la penisola sorrentina e l’isola di Capri. Già dalla grandezza del collegio si nota come il sistema elettorale si stacchi dal territorio per favorire i partiti.

COALIZIONE PD

Silvana Somma

COALIZIONE FORZA ITALIA

Annalisa Vessella Pisacane

M5S

Lello Vitiello

LIBERI E UGUALI

Laura Della Monica

CASAPOUND

Tommaso Guarracino

POTERE AL POPOLO

Sara De Carlo

POPOLO DELLA FAMIGLIA

Giovanni Fontanarosa

ALLEANZA LIBERAL POPOLARE – AUTONOMIE

Alessia Faro

PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA

Emanuela Fiorentino