GUARRACINO “Sorrento capolista solitario…un sogno! “

“Sorrento capolista solitario…un sogno! ” Sentiamo il mister del Sorrento Antonio Guarracino, nostra vecchia conoscenza, Positanonews sin dall’inizio ha visto in lui una grande stoffa, non a caso è stato il primo a ricevere il premio Sportivo dell’Anno a Positano. Ora c’è stata una Grande vittoria esterna dei rossoneri che sbancano lo Sporting Club di Nola con una prestazione impeccabile, in cui limitano la forte formazione bruniana, reduce da cinque vittorie consecutive, concedendole solamente a tempo ampiamente scaduto il gol della bandiera. Sblocca il solito Gargiulo Alfonso al 7′ minuto, confermandosi il leader della classifica cannonieri con ben 13 reti stagionali, raddoppio del giovanissimo Masi, classe 2000. In mezzo tanta bagarre tra due squadre che non si risparmiano dando vita ad un match avvincente e spettacolare. Nola – Sorrento 1-2. Mister ci fa un resoconto? “sono felicissimo del cammino che abbiamo intrapreso dal 17 giugno; tante cose sono state fatte, ma tantissime ancora ci aspettano. Il gruppo di lavoro, staff tecnico, dirigenziale ed organizzativo è di primissimo livello. Ci sono tutti i presupposti per gettare le basi ad un programma che duri nel tempo e che soprattutto trovi l’amore dei sorrentini e di chiunque abbia a cuore le vicende sportive di questi gloriosi colori. Sorrento è una passione, che va oltre le categorie. Viviamo la nostra favola lavorando duramente tutti i giorni, coscienti che le difficoltà sono settimanalmente sempre di più. Ma chi vuole volare in alto deve osare.”