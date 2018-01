Ravello Città della Cultura 2020 , una risposta ad Antonio Schiavo

🔊 Ascolta questo articolo

Ravello, Costiera amalfitana. I componenti del Gruppo di lavoro, che ha contribuito generosamente alla stesura del dossier di candidatura di “Ravello 2020 Costa d’Amalfi” Capitale Italiana della Cultura 2020″ inviano una risposta ad una lettera di Antonio Schiavo, come al solito nella Città della Musica vi sono scontri che sono difficilmente comprensibili agli esterni:

“Non intendiamo minimamente entrare in polemica con chi ha ritenuto di esprimere il proprio pensiero sulla mancata inclusione di RAVELLO nell’elenco delle dieci finaliste per la designazione della Capitale Italiana della Cultura 2020. Ancor meno riteniamo di farlo nei confronti di una testata, il cui supporto in questo momento storico per la Costiera Amalfitana tutta, e RAVELLO in particolare, ognuno può giudicare autonomamente. Riteniamo solo nostro dovere difendere il lavoro svolto e quanti hanno dato il meglio di se stessi per tentare un’impresa che, comunque, ha dato lustro al nostro territorio ed ha innescato un processo virtuoso, da 800 anni scomparso in Costiera. L’acrimonia e i personalismi di cui sembra permeato l’articolo non ci interessano, ma le idee e le affermazioni che introducono elementi futili e inverosimili, meritano il nostro intervento, quali compartecipi del lavoro svolto.

Fondamentalmente l’articolista scomoda la “forma errata del dossier” per introdurre dubbi ed ipotesi; niente di più sbagliato e infondato: la legge e il bando per la scelta della Capitale Italiana della Cultura dettano chiaramente le pochissime condizioni formali che il bando deve rispettare, niente che assomigli neanche lontanamente a quanto si argomenta nell’articolo a proposito di “Gantt, step, risk analysis, Stati avanzamenti lavori, etc”. Non lo sosteniamo noi ma lo si evince dai dossier pubblicati delle Città premiate e finaliste. A solo titolo di esempio alleghiamo il dossier di Bitonto che è fra le 10 finaliste, in modo che ci si possa anche orientare sulle differenze formali e sostanziali fra quel dossier ed il nostro. Se al nostro dossier difettavano i requisiti indicati dall’esperto articolista in project management, a quello di Bitonto cosa difetterebbe?

Gli esempi addotti nell’articolo ci inducono a considerazioni ancora più nette e drastiche che possiamo sintetizzare con una parola: cantonate. Che ci azzecca, verrebbe da dire, la situazione in cui versa l’ospedale di RAVELLO, con il progetto di allestire un servizio informativo? Anche un bambino capirebbe che informare correttamente e bene non significa prestare servizi sanitari o pretendere di guarire con la parola, pur se di madre lingua, i malcapitati. Forse il sentirsi così vicino a chi con la sola parola alcuni secoli fa pure ha guarito, ha indotto l’articolista in errore.

Il dossier non è il progetto di un’opera pubblica con tanto di computo metrico e analisi dei prezzi, sono solo 60 pagine, con font Times New Roman 12, che devono far comprendere forma e sostanza. Anche per questo ci siamo sforzati per capire cosa abbia potuto trarre in un errore così marchiano il nostro censore. L’unica risposta potrebbe essere che il nostro sia convinto che alla città designata viene assegnato un MILIARDO di euro e non un semplice Milione.

I tre punti sottolineati sono accuse o sospetti veramente privi del minimo supporto scientifico, ma ancora più grave ci è apparso l’aver voluto demonizzare oltre il lecito chi ha la sola colpa di crederci e di averci creduto, dopo aver lavorato con onestà e dedizione. Ci sentiamo offesi da tanta supponenza per aver avuto la possibilità di condividere un percorso e fare un lavoro di squadra rimettendoci tempo, danaro e tranquillità. Che Secondo Amalfitano sia stato il motore di quanto ideato lo sanno tutti, ma il dossier presentato è stato concepito, scritto e approvato da un gruppo consistente di professionisti ed esperti, da tutte le Istituzioni pubbliche della Costiera, da Istituzioni di rilievo nazionale, da imprese pubbliche e private. Neanche queste considerazioni, le sigle e i nomi di quanti coinvolti, hanno indotto alla prudenza qualcuno? Ma quale sarà mai la molla che può spingere a tanto?

Ultima annotazione per smentire l’ennesima maldicenza: di quale “secretazione” parla l’articolista? Quale volontà di esclusione? Qui si sfiora la non conoscenza o se volete la gratuita insinuazione: chiunque abbia inteso dare contributi è stato sempre ben accetto, tutti i partecipanti ai tavoli di lavoro sono stati sempre e puntualmente informati su tutto, è stato finanche pubblicato un avviso pubblico per la ricerca di idee, collaborazioni e sponsor. Gentile articolista non le sembra di aver proprio esagerato almeno su questa inutile affermazione?

I mali della Costiera sono tanti, anche noi che abbiamo dato il nostro modesto contributo alla meravigliosa avventura non ne siamo indenni, ma riteniamo che il male peggiore che ci affligge, il vero cancro di questa terra, è che pochi dicono: cosa posso fare io per far crescere la mia terra; tantissimi, troppi, dicono sempre e solo quello che dovrebbero fare gli altri, o, se va bene, quello che gli altri sbagliano o non fanno.

Ma noi siamo ottimisti e vogliamo chiudere con l’appello alle 15 Amministrazioni Comunali e a tutti i cittadini di buona volontà: non perdiamo questo treno, non disperdiamo questa esperienza, RICOMINCIAMO DA 1! Si il dossier di candidatura è 1, ma è un ottimo punto di partenza. E di questo risultato, con il permesso dell’articolista, ci sentiamo orgogliosi protagonisti!

Alcuni componenti del gruppo di lavoro”

Questo il link per scaricare il dossier di Bitonto che figura fra le dieci città finaliste:

http://www.comune.bitonto.ba.it/evidenza2018/Dossier%20ufficiale%20di%20candidatura%20prima%20fase_Bitonto%20Capitale%20italiana%20della%20cultura%202020.pdf