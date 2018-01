Gennaro Cinque per i Mir un partito sconosciuto e gli altri niente. Giovanna Staiano “La penisola deve contare di più”

🔊 Ascolta questo articolo

Gennaro Cinque, ex sindaco di Vico Equense, è candidato alla Camera dei Deputati con la lista Mir (Moderati in rivoluzione) di Gianpiero Samorì, come anticipato da Positanonews una settimana fa, è l’unico candidato della penisola sorrentina. Alzi la mano chi conosce questo partito, lo abbiamo chiesto al bar a Meta a Sorrento, a Piano, nessuno. Una candidatura di bandiera per confrontarsi con la Beneduce, che nonostante il coinvolgimento giudiziario con Cesaro ha avuto un collegio uninominale con Forza Italia proprio nel feudo dei Cesaro Giugliano/Sant’Antimo, forse o per la Regione Campania o semplicemente per le prossime elezioni comunali, Gennaro ha dimostrato di avere peso sul territorio, raccogliere in un solo giorno 750 firme non è da poco, ed è un vero peccato che non abbia molte possibilità concrete, anche se almeno uno che amministra in penisola c’è . Gli altri, purtroppo, non si sono resi conto che ai caporioni di quello che fa il territorio frega poco o niente, delegazioni, circoli che si incontrano con i segretari, nulla di nulla. Il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo, in forse fino all’ultimo con Forza Italia non è stato candidato , così come pure il sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani, e tutti gli altri svaniti nel nulla, come è svanito il peso politico della penisola sorrentina. Fra le candidate venute meno il vice sindaco di Massa Lubrense Giovanna Staiano “Dobbiamo contare di più, sopratutto nelle relazioni sovracomunali, a Napoli, a Roma.. è un peccato che il territorio non venga rappresentato” . Nello Di Nardo, da Italia dei Valori a Forza Italia, il salto era grosso, è stato pure attaccato e non poco per questo, ma invece dell’uninominale ha avuto un terzo posto al proporzionale, si parlava di Raffaele Lauro nel PD, ipotesi fantascientifica questa per noi che non abbiamo preso in considerazione, mentre le altre le abbiamo anticipate tutte, ma a parte le chiacchiere al vento non c’è stato nulla da fare. Venuto meno anche Peppe Tito che di rapporti ne aveva, un pò penalizzato dal fuoco amico, un pò per l’atteso rinvio a giudizio, che poi il figlio di Vincenzo De Luca Piero ha già avuto, insomma sono giochi poco belli, secondo noi, quello che succede. Fuori anche il sindaco di Agerola Luca Mascolo che aveva il filo diretto con Renzi, ma in effetti il collegio uninominale sia alla Camera che al Senato sono già appannaggio del Centro Destra, Silvana Somma , che non è riuscita a diventare sindaco a Gragnano, ha pochissime possibilità, contro Annamaria Vessella Pisacane, moglie di Michele ex Sindaco di Agerola, ex Consigliere regionale ed ex deputato. Crescenzio Rivellini, di Fratelli d’ Italia invece se la vedrà con Manniello, anche qui è favorito il centro destra. Ma se la gioca tutta Manniello , intervistato in anteprima da Positanonews, che comunque ha grossi rapporti col territorio della Penisola Sorrentina, con i Monti Lattari , originario di Sant’Antonio Abate, per non parlare di Castellammare di Stabia visto che è presidente della Juve Stabia.. Ma intanto tutti gli altri stanno a guardare.