Maiori: si chiama Ninù e cerca casa il cagnolino salvato sulla spiaggia di Cavallo Morto

Ninù cerca casa. Il cagnolino salvato ieri pomeriggio sulla spiaggia del Cavallo Morto a Maiori sta bene ed è affidato alle cure di un volontario, come riportato sulla pagina Facebook dell’Enpa Costa d’Amalfi, che gli ha fatto il bagnetto ed è stato spulciato. Ora si spera che dopo la disavventura di ieri venga adottato da amanti degli animali degne di questo nome, che possano prendere finalmente in custodia il cucciolo di 7-8 mesi, di taglia medio piccola e di colore nero e bianco, privo di microcip. Ninù non correrà rischi perché il suo affido avverrà con la pratica del pre e post affido, grazie al lavoro dell’Enpa Costa D’Amalfi.