Amalfi, lavori Enel: mercoledì 31 mancherà la corrente in alcune zone

L’Enel ha appena reso noto che mercoledì 31 gennaio mancherà la corrente in alcune zone di Amalfi. Queste le strade interessate:

v s. Angelo arco da 6 a 10, 16, 3, 7, 11, –

v Pietro Capuano da 2 a 12 da 15 a 17, 23. 35 – sal Molinello da 1 a 5

sal S. Maria Castello 1, da 5 a 9, 15. 19. – sal Giudici 1. da 5 a 7 da 23 a 25 – ILargo S. Maria Maggiore sn

v Pietro Capuano 1. da 7 a 9, da 13 a . Largo S. Maria maggiore 1 27 – sal Bonelli da 2 a 10 v Ercolano Marini da 1 a 3. da 9 a 13 . salita S. Maria castello sn

sal Curiali da 7 a 11

sal corte del Bayul 10, 14. da 18 a 24 . v Ercolano Marini sn

v s.simone da 1 a 13

sal s.mana castal da 4 a 16, 24 _ sal giudici da 2 a 4

sal corte del bayul 5, da 9 a 11 , v lorenzo d’amalf 40

v s.simone da 2 a 4, da 10 a 12 , v pietro capuano sn

v lorenzo d’amalf da 51 a 55 _ v s.angelo arco sn

Durante lo svolgimento dei lavori potrebbe momentaneamente ritornare l’energia, tuttavia si raccomanda gli utenti di non utilizzare gli ascensori e/o prendere altri rischi. Per informazioni sui disservizi si può inviare un SMS al numero 3202041500, riportando il codice POD presente in bolletta, oppure scaricare e consultare l’App gratuita per smartphone “Guasti Enel”. Per segnalare eventuali guasti il numero da chiamare è l’803500.