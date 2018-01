Vico Equense. Parco giochi a Seiano. Il Sindaco: “Un’area ludica che regalerà tanti sorrisi ai bambini”

🔊 Ascolta questo articolo

Vico Equense. “Un luogo che potrà essere fruibile da tutti i cittadini e che diventerà un luogo d’incontro, di confronto e socializzazione”. Così il Sindaco Andrea Buonocore commenta l’inizio dei lavori del nuovo parco giochi nella Piazza antistante alla chiesa parrocchiale San Marco Evangelista di Seiano.

La qualità della vita nelle frazioni dipende anche dalla condivisione di spazi comuni. E’ questo lo spirito con cui l’Assessore all’urbanistica Angelo Castellano, ha predisposto un progetto di riqualificazione dell’intera area.

Le strutture-gioco del parco sono state progettate nel design per convivere armoniosamente con l’area, che sarà destinata alle famiglie e, in particolare, ai bambini. In passato, quello spazio era usato come un luogo di sosta per le auto. Ora, l’Amministrazione comunale finanzierà lavori volti a rendere la piazza un luogo d’incontro e aggregazione.

Il progetto è stato approvato dalla giunta comunale e adesso, dopo aver seguito l’iter procedurale e acquisito tutti i pareri necessari, questa mattina sono iniziati i lavori. Entro un mese Seiano avrà una nuova piazza e i piccoli avranno a disposizione le giostrine per vivere pomeriggi all’aperto e divertirsi con i coetanei.

“Prima c’erano solamente auto parcheggiate. Tra un po’ ci sarà un’area ludica restituita alla comunità – conclude il Sindaco Buonocore – che regalerà tanti sorrisi ai bambini”.